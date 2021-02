RIONS UN PEU (2)



En octobre dernier, après sept mois de pandémie, je m’étais permis de consacrer une chronique à des capsules humoristiques reçues de diverses sources sur la planète internet et, si je me fie à vos commentaires, cela avait contribué à vous détendre.

Alors, après 11 mois de cette même pandémie, j’ai décidé de faire à nouveau quelque chose d’utile (Dutil, une facile). Comme vous, moi aussi je sens le besoin de rigoler à l’occasion.

Lorsque j’ai pu retracer le nom de l’auteur d’une capsule, j’en ai fait mention. Rions un peu!

Si le string fait aux femmes ce que l’élastique du masque me fait aux oreilles, vraiment, respect à vous, Mesdames…

Dialogue entre une grand-mère et sa petite fille :

Grand-mère : J’ai mal à ma jambe gauche.

Petite fille : À 87 ans, Mamie, c’est dû à l’âge.

Grand-mère : Tu dis n’importe quoi; la droite a le même âge et elle ne me fait pas mal…

Des douaniers français viennent de saisir deux tonnes de papier de toilette

cachées dans de la cocaïne…

Luc Vigneault

J’ai changé le système d’alarme de la maison. Maintenant, il sonne quand

quelqu’un sort….

Le Lorrain

Pour la première fois de l’histoire, chaque femme sait enfin où est son mari….

Michèle Fontaine

Mon chum m’a acheté une mappemonde et m’a donné un dard en me disant :

«Lance-le dard et là où il tombe je t’emmène après la pandémie.»

On va passer deux semaines en arrière du réfrigérateur…

Petite annonce : Femme avec Purell cherche homme avec papier de toilette

et gants pour relations propres…

Dialogue entre un ado en confinement et sa mère :

Ado : Maman, est-ce que j’ai été adopté?

Mère : Pas encore, on a mis l’annonce qu’hier…

J’ai mis une annonce pour me trouver un homme; j’ai reçu 500 messages disant :

«Viens chercher le mien…»

Mon gars me dit qu’il s’ennuie de son enseignante. Je lui ai répondu que moi aussi

je m’ennuie de ma maîtresse…

Ce n’est pas parce que tu portes un masque que ça arrête tout : la preuve, Carey Price…

L’éboueur a laissé un dépliant des alcooliques anonymes dans mon bac de recyclage;

croyez-vous que c’est un message…

Maintenant que les gens ont appris à se laver les mains, peut-on leur apprendre à

utiliser les clignotants de leur voiture…

Dialogue entre un patient obèse et son médecin :

Patient : «Docteur, j’aimerais commencé à enlever mes poignées d’amour.»

Docteur : «Et si on commençait par enlever la poignée de votre réfrigérateur…»

Dialogue entre amis :

Ami 1 : «Hier, ma femme m’a quitté avec mon meilleur ami, Roger.»

Ami 2 : «Depuis quand Roger est ton meilleur ami?»

Ami 1 : «Hier…»

Dialogue entre amis (2) :

Ami 1 : «Éric, ma femme m’a quitté.»

Ami 2 : «Tu sais, Marc, il y a bien pire; la mienne est revenue…»

Dialogue entre une adolescente et sa mère :

Ado : «Maman, je suis enceinte.»

Mère : «Mais, ma fille, où avais-tu la tête?»

Ado : «Dans le pare-brise.»

Centième jour de confinement : mon groupe sanguin est devenu A-Péritif…

Savez-vous pourquoi on manque de masques au Québec? Il y a trop de visages à deux faces…

Rentrer son ventre sur la balance ne rend pas moins lourd, mais ça permet de voir les chiffres…

J’ai éternué avec mon masque et je me suis retrouvé à l’hôpital pour me faire recoudre les oreilles…

Mettons les choses au clair : moi, j’évite d’aller courir pour ne pas déranger les vrais sportifs. En revanche, quand les bars rouvriront avec 30 % de places assises, ceux qui boivent du Coke diète, de la bière et du vin sans alcool, des bouteilles d’eau et de la tisane sont priés de les boire chez eux et de laisser les sièges aux professionnels…

Les boutons de mes jeans ont décidé de respecter la distanciation sociale; impossible de les rapprocher…

Une pensée particulière pour tous ces hommes qui ont dit à leur femme : «Je vais le faire quand j’aurai le temps.» Bon courage…

Dire qu’on mangeait le gâteau d’anniversaire après que quelqu’un ait soufflé dessus…

Plusieurs parents sont en train de découvrir que ce n’est pas le professeur qui était le problème…

Quelqu’un sait si on peut recommencer à prendre une douche ou s’il faut uniquement continuer à se laver les mains…

Commentaire d’un anti-masque : C’est aujourd’hui que j’ai compris l’importance du port du masque; je suis passé à deux mètres de quelqu’un à qui je dois de l’argent et il ne m’a pas reconnu…

C’est certain qu’il y a plein de gens intelligents, mais la plupart sont

asymptomatiques…

Voici un courriel diffusé par l’Ordre des psychiatres du Québec en ces temps difficiles : «Chers concitoyens, étant donné que nous sommes inondés d’appels, nous vous informons que durant la période de quarantaine, il est tout à fait normal de parler aux murs, aux plantes et aux fenêtres. Veuillez nous contacter uniquement s’ils vous répondent….

René Diotte

Lorsque viendra le déconfinement, le boulanger va avoir du pain sur la planche, la couturière du fil à retordre, le plombier de la fuite dans les idées, les serruriers vont sortir de leurs gonds et les libraires vont devoir se mettre à la page. Chez les coiffeuses et coiffeurs, ça va friser l’overdose…



Je dédie la pensée de la semaine à celles et ceux qui, malgré la pandémie, ont su conserver leur sens de l’humour :