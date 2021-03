Un message de soutien aux travailleurs communautaires

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un communiqué transmis par la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemin qui souhaite souligner l’apport du communautaire pendant la dernière année.

Un an de pandémie — Merci aux travailleurs communautaires

La pandémie n’a pas été de tout repos pour les travailleurs communautaires. En effet, les organismes ont joué un rôle essentiel pour répondre aux besoins de la population depuis le début de la crise.

Les organismes ont fait preuve de beaucoup de créativité pour maintenir leurs services et pour rejoindre différemment la population. Ils ont joué un rôle important pour briser l’isolement, pour sensibiliser et pour expliquer les consignes de la santé publique, et ce, en s’assurant que les mesures mises en place ne laissent personne de côté. Trop souvent, leur travail se fait dans l’ombre. Les organismes sont les mieux placés pour répondre aux besoins de la population. Leurs services sont complémentaires à ceux des établissements publics de santé et des services sociaux.

Par leur présence sur le terrain, ils comprennent les besoins de la communauté et sont des alliés de choix pour intervenir auprès de la population. Les travailleurs et les travailleuses communautaires ont dû se mettre à jour concernant la technologie. Comme le budget est souvent limité, cela a demandé un casse-tête financier pour acheter du matériel sanitaire ainsi que de l’équipement technologique supplémentaire pour pallier à l’augmentation croissante des besoins des usagers, surtout en matière de sécurité alimentaire et de soutien psychologique.

C’est pour toutes ces raisons que la CDCBE souhaite remercier le travail réalisé par les organismes communautaires. Nous pouvons être fiers d’être entourés de personnes dévouées pour le mieux-être de la population.

Nous avons besoin des organismes communautaires dans la région. Ils sont essentiels pour répondre aux besoins de la population. C’est pourquoi la CDC tenait à remercier les travailleuses et les travailleurs communautaires pour tout ce qu’ils ont fait dans la dernière année. Les organismes offrent des services qui sont tout aussi importants pour le mieux-être de notre communauté.

La CDC Beauce-Etchemins invite la population à consulter la stationcommunautaire.org qui est le répertoire des organismes communautaires en Beauce-Etchemins.

Sarah Rodrigue

Directrice

CDC Beauce-Etchemins