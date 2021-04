ENFIN DE BONNES NOUVELLES!



Au cours des derniers mois, les bonnes nouvelles se sont faites plutôt rares et les raisons de se réjouir étaient quasi inexistantes.

La semaine dernière, les propos des dirigeants de la santé publique du Canada et la large adhésion des Québécoises et Québécois à la vaccination nous ont permis de voir la lumière au bout du long tunnel dans lequel nous pataugeons depuis maintenant 14 mois.

ON PRÉPARE NOTRE ÉTÉ

Vendredi dernier, l’administratrice-en-chef de l’Agence de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam et le sous-administrateur-en-chef du même organisme, le Dr Howard Njoo, ont émis des propos remplis d’espoir.

Se basant sur l’évolution de la campagne de vaccination qui prévaut au Canada, il est permis de croire que l’on pourrait revenir à une certaine normalité à la mi-juillet ou au début d’août. Ce vent récent d’optimisme tient au fait qu’à l’été, 75 % des Canadiennes et Canadiens auraient reçu leur première dose de vaccin et 20 % auraient reçu leur deuxième dose. Les risques de contagion seraient ainsi réduits de beaucoup et il serait donc possible d’envisager un allègement des mesures de protection, sans toutefois les éliminer totalement.

Ce qu’il nous faut comprendre de ces commentaires, c’est que nous sommes en train de préparer notre été. Si l’on veut retourner à une vie sociale qui se rapproche de la normalité, il nous appartient de nous faire vacciner et de respecter les consignes mises en place par nos dirigeants. J’ose espérer que les gens réaliseront, une fois pour toutes, que la solution est entre nos mains et non entre les mains des Gouvernements.

On pourra parler d’une certaine immunité collective lorsque de 75 à 80 % des Canadiennes et Canadiens auront été vaccinés.es. Alors, à nous de jouer!

LES SUCCÈS DE LA VACCINATION

Au Québec, deux décisions majeures ont eu un impact important sur le déroulement de la vaccination. D’abord, le fait d’offrir le vaccin mal aimé AstraZeneca sans rendez-vous a créé un engouement qui a démontré largement qu’une forte proportion de la population craignait davantage les risques reliés à la COVID-19 que ceux reliés au vaccin. En un peu plus d’une semaine la plupart des régions du Québec ont écoulé la presque totalité de leurs vaccins AstraZeneca.

Deuxièmement, l’idée d’ouvrir à des clientèles plus jeunes, 45 ans et plus, la possibilité de recevoir un vaccin a également eu pour effet d’accroître le nombre d’individus qui se sont précipités dans les centres de vaccination.

On pourrait même ajouter l’ouverture de centres de vaccination dans des centaines de pharmacies pour expliquer le succès de la vaccination.

Ces initiatives ont fait en sorte que, en date de vendredi dernier,

2 763 535 premières doses ont été injectées dans les bras des Québécoises et Québécois, soit à 40 % de la population de plus de 16 ans. Au Canada, le Québec n’est devancé que par la Saskatchewan pour le nombre de doses par 100 000 habitants. Et, prochainement, on commencera à offrir la deuxième dose aux résidents des CHSLD et des RPA, ce qui contribuera à protéger encore davantage cette population vulnérable.

EN CHAUDIÈRE-APPALACHES ET EN BEAUCE

Si la région de Chaudière-Appalaches et la sous-région de la Beauce continuent d’avoir le pire bilan au Québec, nous avons constaté une importante amélioration au cours de la semaine dernière.

En date du 17 avril dernier, Chaudière-Appalaches recensait 1 721 cas actifs. Ce nombre était passé à 1 397 le 24 avril, soit une diminution de 324 cas ou de 18,8 %. En Beauce, les statistiques du 17 avril révélaient 746 cas actifs, contre 671 une semaine plus tard, une diminution de 75 cas ou de 11,2 %.

C’est encore beaucoup trop dans les deux cas, mais il faut savoir reconnaître que la situation s’améliore. Et l’une des raisons qui explique cette amélioration est le succès des efforts de vaccination et de la réponse du public. En date de mercredi dernier, Kary Paquet, la chef de site en vaccination de masse du secteur sud à St-Georges, confiait à enBeauce.com que toutes les places disponibles pour recevoir le vaccin au cours de la semaine dernière avaient été réservées.

Depuis quelques semaines le rythme de vaccination en Chaudière-Appalaches se situe entre 4 000 et 5 000 doses par jour. À date, plus de 140 000 doses ont été injectées en Chaudière-Appalaches, pour un taux de vaccination de 32,2 % de la population de la région.

DES FÉLICITATIONS À ADRESSER

Lorsque le premier Ministre François Legault a parlé de son objectif d’offrir une première dose de vaccin à toutes les Québécoises et tous les Québécois désireux de recevoir le vaccin avant le 24 juin prochain, plusieurs étaient septiques, dont moi-même.

Avec un rythme de vaccination dépassant les 80 000, voire même les 90 000 doses par jour, tout porte à croire que François Legault gagnera son pari, en autant que les livraisons des divers vaccins se maintiennent au rythme prévu.

Ce succès est aussi attribuable à l’organisation mise en place à l’échelle du Québec, à la réponse du personnel de la santé et à l’implication de plusieurs retraités.es qui n’ont pas hésité à revenir au boulot pour faire leur part.

Cette campagne de vaccination constitue sans nul doute l’une des belles réalisations du système de santé qui, il nous fait l’admettre, ne nous avait pas donné souvent l’occasion de nous réjouir au cours des dernières années. Saluons cette belle performance!

PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à celles et ceux qui sont impliqués.es dans la mise en place et le déroulement de la présente campagne de vaccination au Québec :