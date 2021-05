15 jeunes personnalités de la Beauce se mobilisent pour la vaccination

Le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse, Samuel Poulin, a réuni 15 jeunes personnalités de sa circonscription, dans une lettre ouverte destinée spécialement pour les 18-35 ans alors que la vaccination s’ouvre au Québec pour ces différents groupes d’âge. Nous reproduisons ici l'intégrale de cette lettre ouverte.

Cher(e)s ami(e)s, collègues et jeunes de la Beauce,

Toi. C’est à ton tour.

Aujourd’hui et plus que jamais, le Québec fait face à la plus grande bataille de son histoire. Du jamais vue.

Notre région et notre génération sont reconnues pour sa capacité à se mobiliser.

Nous le savons, les derniers mois ne furent pas faciles pour nous tous.

Le personnel du réseau de la santé est d’ailleurs toujours fortement sollicité par la COVID-19.

Au cours des dernières semaines, nos parents et grands-parents ont été nombreux à se faire vacciner dans notre région.

Il s’agit d’une nouvelle rassurante et d’un soulagement pour nous tous.

Comme jeunes citoyens de la Beauce et du Québec, c’est maintenant à notre tour.

Jumelée au respect des consignes, la vaccination représente toujours la meilleure solution pour contrer les complications liées au virus et retrouver une vie normale.

Nous avons tous hâte de retrouver nos familles, nos amis ainsi que de retrouver nos commerces.

Notre génération doit impérativement faire partie de la réussite de cette grande campagne de vaccination. C’est un dernier coup à donner.

Yeux dans les yeux. Jeunes à jeunes. Nous comptons sur toi, sur vous et sur nous.

Merci.

Cosignataires

Samuel Poulin

Député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse

Jean-Pierre Thabet

vice-président opérations de Boa-Franc

Dre Marie-Anne Gagnon

Médecin à l’Hôpital de Saint-Georges

Maxime Gendreau

Co-président de Garaga

Jennifer Pelchat

Notaire

Francis Bélanger

Maire de Courcelles

Véronique Faucher

CPA, CA directrice des finances chez CAUCA

Peggy Poulin

Manoir du Quartier

Catherine Dostie

Conseillère financière et citoyenne impliquée

Marc-André Poulin

Propriétaire Le Saint-Guillaume.

Martin Saint-Laurent

Maire de Saint-Simon

Marie Champagne

Directrice générale de Moisson Beauce

Maryane Bélanger

Directrice générale de la municipalité de Saint-Côme-Linière.

Guillaume Rodrigue

Coordonnateur de la Maison des Jeunes l’Olivier des Etchemins.

Sébastien Bolduc

Directeur de Saint-Georges GM et représentant des concessionnaires de la Beauce au CA de la Corporation Mobilis. (la régionale de la CCAQ).