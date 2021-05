L'importance de la communication à l'UPA de la Nouvelle-Beauce

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un mot de la présidente du Syndicat de l'UPA de la Nouvelle-Beauce, Guylaine Bergeron, concernant le thème général du plan d’action 2021-2022 de l'organisme.

Je suis fière de vous parler de notre syndicat local de l’UPA de la Nouvelle-Beauce. Cette année, en plus de nous adapter à de nouvelles technologies, la pandémie nous a fait réaliser l’importance de la communication. C’est d’ailleurs le thème général de notre plan d’action 2021-2022.

En effet, nous considérons l’importance d’informer nos producteurs et de les consulter. Pour y arriver, c’est par le biais d’une plateforme de sondage que nous avons l’intention de mettre à profit la liste des courriels de nos producteurs. Par de très courts sondages de quelques questions (5 minutes max), les réponses et les commentaires reçus nous permettront de prendre des décisions et de poser des actions aux meilleurs intérêts de nos producteurs.

Grâce à cette plateforme, la rapidité de consultation est la clé pour mieux trouver des solutions aux problèmes du moment. D’ailleurs, nous avons déjà tenu une première consultation dans les derniers mois. Nous avons pu par la suite faire une rétroaction à nos producteurs, en plus de leur transmettre de l’information.

J’espère que le lien que nous sommes en train de créer avec nos producteurs va perdurer et continuer de s’élargir. Je sais qu’il est fragile, d’où l’importance de garder le contact, mais aussi de le nourrir en redonnant l’information.

Ce fut un réel plaisir de vous avoir partagé notre vision syndicale pour 2021-2022. J’espère que d’autres syndicats sauront s’en inspirer et je les invite à nous communiquer à leur tour leur vision et leurs bons coups.

Je termine en remerciant tous les membres du conseil d’administration. Ils sont tous des personnes ayant à cœur le développement de notre agriculture et la défense des droits des producteurs. Merci pour votre bon travail.

Mes sincères salutations,

Guylaine Bergeron

Présidente

Syndicat de l'UPA de la Nouvelle-Beauce