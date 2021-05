On joue avec les nerfs des commerçants et restaurateurs

Nous reproduisons ici l'intégrale d'un communiqué envoyé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Joseph suite aux changements de zone annoncés par le gouvernement.

Tout économiste vous le confirmera, ce qui nuit le plus à l’économie est l’imprévisibilité. Les décisions du gouvernement en matière sanitaire des derniers jours compliquent grandement la vie des commerçants.

Nous déplorons les mesures amenées dans les derniers jours puisque le report des changements de couleur de notre MRC va encourager la concurrence sanitaire déloyale envers nos commerçants.

Ce changement de zone est fait sans aucun indicateur mesurable ou vérifiable, alors que les derniers chiffres disponibles au moment de l’écriture de la présente démontrent que la réduction du nombre de cas des dernières semaines se continuait toujours. Décider de prolonger la fermeture de certains commerces n’est pas une petite décision qu’on devrait prendre à la légère : on devrait expliquer, chiffres à l’appui, pourquoi les mesures sont prises.

Maintenant, la Chambre de commerce et ses commerçants doivent se fier à une promesse du gouvernement pour son retour en zone orange, à savoir que le tout ne serait retardé que d’une semaine : nous savons la valeur des promesses du gouvernement en ce qui concerne les délais relatifs à la Covid, nous n’avons qu’à nous rappeler du défi de « 28 jours ». Les commerçants sont épuisés, autant financièrement que moralement, et cette brique de plus ne fait qu’alourdir leur charge émotionnelle et financière.

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph prie donc le gouvernement de penser à l’économie d’abord et à nos commerçants pour s’en tenir au plan qu’il avait établi.

Frédéric Paré

Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Joseph