Sondage: Votre passion pour le hockey est-elle ravivée par la performance du CH?

Depuis le départ des Nordiques de Québec pour le Colorado en 1995 (je m’excuse à une certaine partie de notre lectorat de tourner le fer dans la plaie!), les Canadiens de Montréal est la seule équipe qui peut prétendre représenter la Belle Province dans la course pour la Coupe Stanley.

En effet, la Ligue nationale de hockey (LNH) présente chaque année, à la fin de la saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Ce trophée n’a malheureusement pas été remporté par le Canadien de Montréal depuis 1993, qui avait pourtant remporté 23 coupes Stanley avant celle-ci. Ce nombre de 24 coupes Stanley est d’ailleurs un record presque hors d'atteinte à court ou moyen terme pour les autres équipes de LNH.

La deuxième équipe avec le plus de Coupe Stanley en banque, les Maples Leafs de Toronto (13 fois champions) ont d’ailleurs été battues il y a quelques semaines par le CH en première ronde des séries après une chaude lutte. Les Habs avaient alors remonté la pente de trois parties gagnées contre une en faveur des Leafs pour finalement remporter la série.

L’équipe suivante qui a affronté les Canadiens de Montréal n’a jamais décollé. En effet, les Jets de Winnipeg se sont fait battre à plate couture par la Sainte-Flanelle en seulement quatre parties.

Cette semaine, les Canadiens de Montréal, la plus vieille équipe du circuit Bettman, affrontent les Golden Knights de Las Vegas, la plus récente des équipes de la LNH pour cette demi-finale et troisième ronde des séries.

Comme à chaque année où les Canadiens de Montréal participent aux séries éliminatoires, on constate un vent de fierté et de frénésie dans l’air qui grandit de façon exponentielle au fil des victoires des Glorieux: les gens sortent leurs chandails, leurs fanions et ne manquent plus aucune partie!

Notre question de sondage cette semaine est donc: est-ce que la performance des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires ravive votre intérêt pour le hockey?

