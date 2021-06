Sondage: les séries éliminatoires du CH n'emballent pas tous nos répondants

En début de semaine, EnBeauce.com vous demandait pour son sondage maison, la question suivante : « Est-ce que la performance des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires ravive votre intérêt pour le hockey? »

À la lumière de nos résultats, on peut identifier cinq groupes: les stoïques, les curieux, les enthousiastes, les nostalgiques et les fanatiques.

Les stoïques forment le plus grand groupe. En effet, on remarque que la réponse la plus populaire est « Non, je ne m'intéresse pas plus au hockey qu'avant » qui représente 35% de notre échantillon.

Cela dit, deux choix de réponses auxquelles les gens répondaient par l'affirmatif ont aussi obtenu de bons scores que, si l'on regroupe, représentent 38,8,% de nos participants.

Ainsi, « les curieux » qui représentent 27,5% de nos répondants ont indiqué qu'ils regardent un peu plus le hockey qu'avant alors qu'un autre groupe « les enthousiastes » ont choisi l'énoncé suivant: « Oui, j'aime déjà beaucoup le hockey, mais là, je capote! GO HABS GO! » à 11,3%.

Le groupe des « fanatiques » est le moins nombreux. En effet, ils sont seulement 6,9% à indiquer que la performance des Canadiens de Montréal ne change rien au fait qu'ils écoutent, de toute façon, le hockey religieusement.

Finalement, le dernier groupe « des nostalgiques » est tout de même nombreux. Malgré les années qui passent, 19,4% de nos répondants ont encore une allégeance indéfectible envers les Nordiques de Québec... l'ancien rival des Canadiens de Montréal.