LE VERT DE L’ESPOIR

ET LE BLEU-BLANC-ROUGE



C’est une chronique tout en couleur que je vous propose aujourd’hui alors que le Québec en entier se retrouve en zone verte et que le Bleu-Blanc-Rouge amorce la finale pouvant le mener à sa première Coupe Stanley en près de 30 ans.

LE VERT DE L'ESPOIR

Enfin! Tel que promis par nos dirigeants, si les Québécoises et les Québécois se font massivement vacciner, si le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations est en forte diminution, nous pourrons passer «des petits partys aux moyens partys» comme se plaisait à le dire François Legault. Et Horacio Arruda d’ajouter : «Plus de vaccinés, plus de liberté.»

Depuis minuit aujourd’hui, tout le Québec se retrouve en zone verte, ce qui nous permet de retrouver une liberté presque totale. On peut maintenant recevoir parents et amis à la maison, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, on peut également fréquenter nos restaurants favoris tant en salle que sur les terrasses et on peut être plusieurs à une même table. Tout cela parfois sans masque si tous les participants ont reçu leurs deux doses de vaccin.

Finalement, on se rapproche d’une liberté totale. J’ai bien écrit «on se rapproche», car ce n’est pas encore la liberté totale. Plusieurs résistent à la vaccination, principalement chez les 18 - 39 ans. Le premier Ministre Legault s’est même permis de suggérer de leur offrir des «bonbons» pour les inciter à se faire vacciner. Pourquoi devrait-on récompenser des irresponsables, des égoïstes qui mettent la santé de leurs proches en danger?

Entre la carotte et le bâton, le premier Ministre semble privilégier la carotte. Personnellement, je préférerais le bâton en limitant les activités des non-vaccinés. Pour fréquenter les restaurants, les bars, pour assister à des spectacles, à des mariages ou des funérailles et ainsi de suite, pourquoi ne pas exiger une preuve de vaccination?

Tu refuses la vaccination, en retour, je te refuse l’accès à certains privilèges. C’est une simple question de respect pour celles et ceux qui ont collaboré à la solution à la pandémie en acceptant de se faire vacciner.

Si les portes s’ouvrent un peu partout, il ne faudrait pas croire que la pandémie est terminée. On en a pour preuve ce qui se passe ailleurs sur la planète avec le menaçant variant Delta. On est revenu en arrière dans plusieurs villes et pays comme Sydney en Australie, au Royaume-Uni, à Lisbonne au Portugal et en Israël où, après avoir abandonné la plupart des mesures sanitaires, on doit revenir à un certain confinement suite à de nouvelles éclosions.

Il serait déplorable que les sacrifices que nous avons faits pour retrouver un certain niveau de liberté soient gaspillés par un relâchement trop hâtif. La solution est entre nos mains; à nous de jouer.

En Beauce, les dernières statistiques indiquaient vendredi qu’il n’y avait plus qu’une douzaine de cas actifs, une nette amélioration. Cependant, dans l’ensemble de la région Chaudière-Appalaches, les MRC de Beauce-Sartigan (63 %) Etchemins (66 %) Nouvelle-Beauce (66 %) et Robert-Cliche (64 %) sont celles où le taux de vaccination est le plus bas. La moyenne dans l’ensemble de la région est de 71 %. Ça va mieux, mais il nous reste encore du chemin à parcourir avant de crier «Victoire!»

LE BLEU-BLANC-ROUGE

Qui l’eût cru? Le Canadien de Montréal entreprend ce soir la série finale menant à l’obtention de la Coupe Stanley en affrontant les champions de l’année dernière, le Lightning de Tampa Bay. S’il devait l’emporter, il s’agirait de sa 25e Coupe Stanley, un nouveau record pour le Canadien et pour la LNH.

Si on remonte un peu dans le temps, fin février, on n’était pas certain que la Sainte Flanelle serait des séries d’après-saison. Marc Bergevin venait tout juste de congédier son entraîneur-chef, Claude Julien, pour le remplacer par l’un de ses adjoints, Dominique Ducharme. Les «zexperts» parlaient d’échanger Carey Price dont les statistiques de la saison le plaçaient au 30e rang des gardiens, rien pour justifier un salaire annuel de plus de 10 M$.

Ces mêmes «zexperts» se demandaient ce que Geoff Molson attendait pour montrer la porte de sortie à son directeur général, Marc Bergevin qui, après tant d’années, n’avait pas réussi à mettre en place une équipe capable d’aspirer aux grands honneurs.

Mais, voilà que depuis le début des séries, la même petite équipe bien ordinaire multiplie les miracles, renverse tout sur son passage et vient clore le bec à tous ses détracteurs.

Soudainement, le sujet de la pandémie passe au second plan dans l’actualité et on n’en a que pour la Sainte Flanelle qui, soudain, est devenue l’équipe de l’heure. Si la devise des Québécois est «Je me souviens», celle des fans du Canadien est sans doute «J’oublie vite.»

Alors, allons-y, sortons nos petits fanions du Canadien, arborons le chandail du Bleu-Blanc-Rouge, allumons des lampions et préparons notre chaise pour assister à la parade de la Coupe Stanley, car, soudainement, tout est maintenant possible.



Visionnez tous les textes d'opinion de Pier Dutil

PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à celles et ceux qui croient que la pandémie est terminée et que le Canadien va remporter sa 25e Coupe Stanley :