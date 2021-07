Que le temps passe vite. Nous sommes déjà à la première fin de semaine de juillet, l’été est là et les vacances de la construction approchent.

On le sait et on ne cesse de le répéter, la dernière année a été difficile pour tout le monde, jeunes et moins jeunes. Alors que ce soit en juillet, août ou septembre, chacun aura largement mérité un peu de repos.

Les destinations sont cependant à réfléchir puisqu’en raison de cette satanée pandémie, les vols ne sont toujours pas ouverts partout et, pour partir à l’étranger, il faut avoir du temps pour faire une quarantaine, ou être vaccinés, encore mieux.

Aussi, pour ceux qui restent au pays, les possibilités sont nombreuses, car au Canada toutes les provinces et les régions sont un régal pour les yeux.

Et vous, dites-nous quelle est votre destination de vacances cette année ? Répondez à notre sondage ici.