Mise en place du « réseau des Éclaireurs »: trois organismes communautaires s'y opposent

Nous reproduisons ici l'intégrale d'une communiqué de presse de trois organismes du mouvement communautaire de Chaudière-Appalaches qui se positionnent contre une structure qu'ils estiment être « imposée » par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le 8 juillet, les organismes communautaires de Chaudière-Appalaches ont convenu de ne pas adhérer au processus de mise en place du réseau des Éclaireurs, imposé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et de décliner l’invitation du CISSS-CA à collaborer avec eux à la mise sur pied de ce projet dans sa forme actuelle. Cette position fait suite à une rencontre régionale organisée par 3 regroupements régionaux d’organismes communautaires soit la TROCCA, la TROCASM et l’Inter CDC de Chaudière Appalaches.

Cette position prend racine dans les actions quotidiennes des organismes qui agissent déjà comme éclaireurs dans leur milieu. Il s’agit également d’un projet qui ne provient pas des besoins de la population, mais qui est imposé par le ministère à l’ensemble des régions. Les groupes communautaires de Chaudière-Appalaches dénoncent cette façon de faire.

Comme le mentionnent les représentants des regroupements, « Le milieu communautaire a pour habitude de répondre présent lors d’initiatives ayant pour objectif le mieux-être de la population. Toutefois, la méthode d’implantation de ce projet dans notre région est susceptible de générer des impacts des plus négatifs auprès de nos groupes membres et risque d’affaiblir durablement le milieu communautaire de la région. »

Depuis l’automne dernier, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Monsieur Lionel Carmant, souhaite développer un projet pour déployer un réseau des Éclaireurs partout au Québec. Les objectifs du projet sont de :

∙ Renforcer la résilience communautaire et le tissu social;

∙ Augmenter la capacité́ de la communauté́ à soutenir les personnes touchées sur le plan psychologique et de manière plus générale, à promouvoir le bien-être de la population;

∙ Favoriser et contribuer à renforcer une culture de salutogenèse au sein de la population;

∙ Mobiliser les ressources existantes dans la communauté, notamment dans les organismes communautaires, les écoles, les municipalités, etc.

Des représentants des trois regroupements se sont faits porte-parole auprès du CISSS-CA afin de partager la position des organismes de Chaudière-Appalaches. Celle-ci a été entendue par le CISSS-CA et nous saluons leur décision d’avoir suspendu le processus d’appel d’intérêt qui s’adressait principalement aux organismes communautaires en santé et services sociaux.

Des discussions reprendront à la fin de l’été entre les représentants des organismes communautaires et le CISSS-CA, afin de revoir les fondements de ce projet et statuer sur son avenir. Le mouvement d’action communautaire demeure vigilant quant aux autres initiatives gouvernementales en vigueur ou qui pourraient être dévoilées et qui risqueraient notamment de venir porter atteinte à l’autonomie des groupes et à la mobilisation des différents milieux de notre région.

La Table régionale des organismes

communautaires de Chaudière-Appalaches (TROCCA)

L’Inter CDC (Corporations de développement communautaire)

de Chaudière-Appalaches

La TROCASM-12 (Table régionale des organismes communautaires

actifs en santé mentale)