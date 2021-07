RIONS UN PEU

En cette période de vacances estivales, je me permets d’oublier la pandémie, la loto-vaccin, les élections fédérales à venir, en somme tous les sujets sérieux pour me permettre de partager avec vous quelques histoires drôles retrouvées sur les réseaux sociaux ou soumises par des amis lectrices et lecteurs. Amusez-vous!

SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE

Deux patients se présentent en même temps à deux cliniques différentes. Ils boitent tous les deux, ont de la difficulté à se déplacer et semblent avoir besoin d’une chirurgie de la hanche.

Le premier patient est examiné dans l’heure, est radiographié dans la journée et obtient son rendez-vous pour l’opération la semaine suivante.

Le deuxième patient voit enfin son médecin de famille après trois semaines d’attente, puis attend huit semaines pour voir un spécialiste. Il est ensuite radiographié et, finalement, obtient un rendez-vous pour sa chirurgie dans six mois.

Pourquoi deux traitements si différents? Le premier patient est un Golden retriever. Le deuxième est une personne âgée….

Patient âgé et Docteur :

Patient : Docteur, je suis inquiet; quand je fais l’amour, j’entends des sifflements…

Docteur : À votre âge vous espériez quoi? Des applaudissements…

Patient et Docteur :

Docteur : Monsieur Poulin, je suis vraiment désolé de vous apprendre que les tests de votre femme ont été mélangés avec ceux d’une autre patiente. Nous ne sommes donc pas certains si elle est atteinte de la COVID-19 ou de l’Alzheimer…

Patient : Et qu’est-ce que je suis censé faire?

Docteur : Amenez-la prendre une grande marche et abandonnez-la. Si elle est en mesure de revenir à la maison, ne lui ouvrez pas la porte, c’est la COVID…

Père et fils :

Ce matin, mon fils m’a dit qu’il avait mal à l’oreille. Je lui ai demandé si ça lui faisait mal à l’intérieur ou à l’extérieur. Donc, il est sorti dehors puis est revenu et m’a dit : «Les deux.» Dans ces moments-là, je me demande si je dois continuer à économiser pour ses études universitaires…

Réflexion d’un parent :

Mes enfants rigolent parce qu’ils pensent que je suis fou. Et moi, je rigole parce qu’ils ne savent pas que c’est héréditaire…

SUJETS DIVERS

La seule raison pour laquelle j’ai des rondeurs, c’est parce qu’un petit corps ne pouvait contenir une telle personnalité…

La capacité de parler plusieurs langues est un atout. Mais celle de fermer sa gueule est inestimable…

Je me suis rendu compte que j’avais pris de l’âge le jour où j’ai constaté que je passais plus de temps à discuter avec mon pharmacien qu’avec le patron de mon bar préféré…

L’année dernière, je prononçais toujours «chechalchedé». Maintenant, j’ai appris à prononcer CHSLD. J’ai hâte que l’on parle de la sauce «Worchechtershir»…….

Je comprends le «trip» de faire son pain, mais, depuis le début de la pandémie, ce serait plus rentable pour moi de faire mon vin…

Les beaux jours sont de retour, il est temps de sortir mon magnifique ensemble de patio de 25 pièces : une chaise et 24 bières…

J’ai de la difficulté à comprendre comment le linge d’été peut rétrécir autant en restant dans les mêmes tiroirs tout l’hiver…

Le golf est à l’image de la vie. On s’efforce d’atteindre un but, mais on finit dans le trou…

L’enfant devient adolescent lorsqu’il cesse de demander d’où il vient et ne veut plus dire où il va…

L’amour rend aveugle; le mariage redonne la vue…

Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux ivrognes; ils fournissent plus un appui qu’un éclairage véritable…

Lorsqu’un minable s’attaque à un autre minable, il faut s’attendre à une guerre «interminables»…

RELÂCHE

Comme la plupart d’entre vous, je prendrai une courte vacance la semaine prochaine.

De retour le 2 août.

PENSÉE DE LA SEMAINE

