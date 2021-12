Nouvelle année : les Beaucerons partagés entre le pessimisme et l'optimisme

Il ne reste plus que quelque jours avant que l’année 2021 soit derrière nous et que débute 2022. Une plus forte proportion de nos 314 répondants ne croient pas qu’elle sera meilleure que 2021 ou qu’elle sera pareille.

Toutefois, plusieurs espèrent qu’elle sera meilleure comme Ariane Bolduc qui écrit : « J’espère qu’elle sera juste moins pire que 2021 ». Tandis que Sonia Breton n’a pas très envie de savoir ce qui l’attend : « Je suis pas tant pressée de savoir sais-tu ? ».

Steph Bouffard philosophe de son côté exprimant qu’« elle se déroulera comme je l’entends et non comme ont veux nous la montrer parce que chacun est responsable de voir chaque chose selon son point de vue difficulté ou pas ! ».

Bien entendu, la dernière année comme 2020 a été marquée par la pandémie et les mesures sanitaires qui s’en sont découlé. Beaucoup des commentaires revenaient sur le sujet critiquant le gouvernement d’être la cause de leur mauvaise année et que si les choses pouvaient se replacer, ils pourraient enfin voir la vie du bon côté.

« Si les mesures peuvent slaquer ce printemps au moins j’irai en voyage une fois depuis longtemps… sinon routine habituelle du temps qu’on vit. » Carolyne Lessard.

Enfin, toute l’équipe d’EnBeauce.com vous souhaite une très belle année à venir et elle sera au poste pour continuer à suivre les bons comme les mauvais moments des Beaucerons.

Résultats du sondage :

109 (34,7 %) Je ne crois pas qu’elle sera meilleure que l’année 2021

80 (25,5 %) Elle va ressembler à celle de 2021

63 (20,1 %) Mieux que l’année 2021

41 (13,1 %) Je ne veux pas me projeter

21 (6,7 %) J’ai plusieurs projets à venir