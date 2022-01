Sondage : quelle est votre résolution pour l'année 2022 ?

Maintenant que 2021 est derrière nous, plusieurs voudront recommencer à neuf et bien souvent prendront des résolutions afin de changer pour le mieux.

L’on entend souvent les gens se faire la promesse de se remettre en forme en bougeant plus, de consommer moins d’alcool, de s’investir plus au travail, de passer plus de temps de qualité avec sa famille et ami ou encore de mettre en œuvre leurs projets qu’ils ont en tête depuis un moment.

Il y a également des personnes qui n’en prennent pas se disant que de toute manière elles ne pourront pas tenir leurs résolutions.

De votre côté, quel type de résolution prenez-vous ? Répondez à la question de la semaine et commentez.