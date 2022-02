Comment avez-vous célébré la Saint-Valentin ?

La Saint-Valentin, considérée comme la fête de l’amour, n’a pas la même connotation pour tous et dans ce sens il y a plusieurs manières de vivre ce jour.

Pour certains, cette journée ne signifie rien du tout et ils peuvent la voir surtout comme une fête commerciale. D’autres aimeront prendre un moment en amoureux pour se retrouver en tête à tête devant un bon souper. Il y a également ceux qui aiment célébrer l’amour plus largement que le couple et le fêteront avec leur petite famille en faisant une activité. Des couples aimeront changer de décor et faire une escapade le temps d’une nuit ou une fin de semaine.

C’est pourquoi l’équipe d’EnBeauce.com vous demande de quelle manière avez-vous célébré cette journée spéciale.

Répondez et commentez notre sondage maison.