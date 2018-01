Deux élèves de Saint-Martin participent au Parlement des jeunes 2018

Le Parlement des jeunes 2018 se déroule du 24 au 26 janvier à l’Assemblée nationale de Québec. Pour l'occasion, deux élèves de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin y participent. Le député de Beauce-Sud, Paul Busque, a tenu, mercredi le 24 janvier dernier, à souligner la participation de ces jeunes de sa circonscription.

À lire également :

Ce sont Ariane Lapointe, de troisième secondaire, et Olivier Fecteau, de quatrième secondaire, qui agiront respectivement à titre de députée-élève et de président de la 16e législature du Parlement des jeunes. Ces dernier seront accompagnés de leur enseignant, Jean-Pierre Lagueux.

Au cours de cette 16e législature, 135 jeunes de 3e et 4e secondaire, venant de 39 écoles du Québec profiteront de ces trois jours pour s’initier au travail parlementaire et se familiariser avec les rôles de représentant, de législateur et de contrôleur des actions du gouvernement qu’exercent les députés.

« Les participants du Parlement des jeunes auront l’occasion de vivre une expérience inoubliable à l’intérieur des murs de l’Assemblée nationale qui est au cœur de notre démocratie », a d'abord mentionné le député de Beauce-Sud, Paul Busque.

« En plus de vivre les étapes du processus législatif, cette initiative leur permettra de développer différentes habiletés en communication orale et écrite ainsi que de mieux comprendre les bases du fonctionnement de nos institutions parlementaires », a-t-il ajouté.

Les élèves étudieront notamment trois projets de loi portant sur la création d’un cours de civisme et d’éducation à la citoyenneté pour les élève du secondaire, le contrôle et la prévention des résidus alimentaires ainsi que l’utilisation des véhicules électriques et l’amélioration des infrastructures de recharge de ces véhicules.



Une commission parlementaire étudiera également les enjeux liés à l’anxiété de performance chez les jeunes. Au cours de ce mandat d’initiative, ses membres discuteront, entre autres, des causes de ce trouble psychique et des solutions qui peuvent y être apportées.



Cette simulation, qui fait partie intégrante de la mission éducative de l’Assemblée nationale, est réalisée avec la collaboration de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.

Rappelons que la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin est l'instigatrice du premier parlement étudiant au Québec.