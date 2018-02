La FQM et la MMQ décident de mettre leurs forces en commun pour le bien de leurs membres

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ont décidé de regrouper leurs services afin de mettre leurs forces en commun et de servir plus efficacement leurs membres.

Les deux organisations partageront désormais deux de leurs directions, soit les communications et le Service aux membres et partenariats.

« Une étroite collaboration existe depuis toujours entre nos deux organisations, la FQM étant à l’origine il y a 15 ans, de la création de la MMQ. Elles sont toutes deux au service des municipalités du Québec et regrouper ces directions nous est apparue une avenue à privilégier », a expliqué le président de la FQM, Jacques Demers.

La direction des communications conjointe a été confiée à Line-Sylvie Perron, qui œuvre dans le domaine des affaires publiques depuis plus de quarante ans, et ce, tant dans le secteur public que privé.

Le travail de collaboration entre la FQM et la MMQ a déjà débuté en janvier dernier avec la mise en place du Service d’assistance juridique FQM/MMQ, qui conseille les municipalités sur toutes les questions touchant le droit municipal.