Ville Saint-Georges continue son projet d'expansion et de rénovation

La ville de Saint-Georges a autorisé 68 permis de construction et de rénovation au cours du mois de février pour une valeur de 4 604 350 $.

À lire également :

Les deux permis de construction les plus importants ont été accordés à l’entreprise Les Constructions Alex Lessard inc. qui prévoit ériger deux bâtiments de six logements sur la 1re Avenue estimés à 600 000 $ chacun.

Après les deux premiers mois de l’année 2018, le Service d’urbanisme de Ville de Saint-Georges a autorisé 115 permis pour une valeur de 5 731 930 $ soit 3,5 M$ de plus que la période correspondante l’année dernière.

Les permis émis en 2018 permettront l’ajout de 26 unités de logement.