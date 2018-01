Ajout de 205 unités de logement à St-Georges au cours des prochaines années

La Ville de Saint-Georges a autorisé, lundi le 15 janvier dernier, la construction de multiples bâtiments résidentiels qui permettront l’ajout de 205 unités de logement sur son territoire au cours des prochaines années.

Les élus ont d'abord autorisé hier, lors de la première séance du conseil municipal de 2018, un prolongement de services de 790 mètres sur les 18e, 20e et 21e Avenues, ainsi que sur la 168e Rue, par l’entreprise 9179-0725 Québec inc.



Ce développement permettra la construction de 12 résidences unifamiliales, 34 jumelés, 2 résidences bifamiliales et 3 résidences multifamiliales. Le projet global, estimé à 17,5 M$, permettra l’addition de 102 unités de logement.



De son côté, l’entreprise Gestion G. Rancourt a obtenu un accord de principe qui lui permettra un prolongement sur une distance de 436 mètres sur les 131e et 132e Rues, ainsi que sur la 24e Avenue.

À cet endroit, l’entrepreneur réalisera 6 jumelés et 13 résidences multifamiliales. La construction de ces bâtiments, évalués à 9,1 M$, permettra l’ajout de 84 unités de logement.



Gestion Immobilière D.L.V. réalisera enfin un prolongement de 250 mètres afin d’y aménager 9 résidences unifamiliales et 5 jumelés sur la 82e Rue et la 14e Avenue. Ces travaux de construction permettront la réalisation de 19 unités de logement pour une valeur totale de 2,9 M$.



Travaux sur trois ponceaux



Le conseil a aussi, lundi le 15 janvier dernier, accepté la plus basse soumission conforme déposée par l’entreprise Les Pavages de Beauce pour la réfection de trois ponceaux dans le 4e rang, la 6e Avenue Sud et la 30e Avenue. L’entreprise réalisera ces travaux au coût de 134 718 $.