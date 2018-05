Bilan financier de la MRC de La Nouvelle-Beauce et rénovations de la Véloroute

Lors de sa séance du conseil du 15 mai 2018, la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté son rapport financier 2017.

Le bilan s’avère positif, car l’excédent de fonctionnement affiche un surplus de 482 314 $, provenant principalement de projets reportés en 2018 et de dépenses moindres.

De ce surplus, 313 803 $ ont été affectés pour réaliser des projets majeurs. Par exemple, 143 112 $ seront consacrés à compléter la Véloroute de la Chaudière dans le secteur de la Nouvelle-Beauce. En d’autres mots, ce montant permettra de construire le dernier tronçon de piste cyclable reliant la MRC de La Nouvelle-Beauce à la MRC Robert-Cliche en vue de rejoindre prochainement la piste cyclable existante dans la MRC de Beauce-Sartigan.

« Je suis convaincu que la gestion rigoureuse de nos finances aura des retombées positives sur l’ensemble de la Nouvelle-Beauce grâce à la réalisation d’autres projets qui la feront rayonner », a affirmé Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie.

Rénovations majeures sur la Véloroute de la Chaudière

Cet été, des travaux majeurs de rénovation seront effectués sur la Véloroute de la Chaudière dans le secteur de la Nouvelle-Beauce, notamment l’achèvement des travaux amorcés en 2017 à Sainte-Marie et à Scott (drainage, pose de revêtement bitumineux, remplacement des clôtures et lignage); l’ajout de mobilier urbain dans les haltes existantes; l’ajout d’une petite halte dans le secteur de la route Cameron; l’ajout de bornes kilométriques et de bornes de réparation de vélo et la réfection de la chaussée partagée dans le rang de la Rivière à Saint-Isidore.

Selon la MRC de La Nouvelle-Beauce, la période de travaux n’aura que peu de répercussions sur la circulation sur la Véloroute. D'ailleurs, celle-ci est rouverte depuis le 15 mai dernier, soit mardi.