Paul Busque mise toujours sur son bilan pour la prochaine élection

Plus tôt ce matin, Paul Busque a souhaité rappeler la valeur de ses dernières réalisations par communiqué. Selon le député de Beauce-Sud, il s'agirait même d'un « bilan sans précédent ».

M. Busque estime qu'il a mené à terme de nombreux projets importants au cours des trois dernières années. Il a profité de l'occasion pour remercier tous les acteurs de la société civile avec qui il a travaillé durant son dernier mandat. Le 20 juin dernier, M. Busque avait pourtant déjà convoqué les journalistes pour dresser son bilan.

Dans des publicités qui seront diffusées prochainement, le député de Beauce-Sud tentera de convaincre la population que la réalisation de ses projets aura un impact positif pour la circonscription.