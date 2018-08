Québec octroie 50 000 $ à l'entreprise Régitex

Par l’entremise du programme PME en action, le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 50 000 $ à l’entreprise Régitex pour appuyer un projet d’amélioration de la productivité. Régitex est une entreprise de St-Joseph-de-Beauce.

Grâce à ce projet évalué à 138 600 $, cette entreprise du secteur des textiles techniques pourra embaucher une firme spécialisée afin de soutenir sa croissance.

Le programme PME en action appuie la réalisation d’études préalables à la concrétisation de projets d’investissement au Québec, par des entreprises du Québec ou d’ailleurs, dans une perspective d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement durable. Il vise également à accroître le niveau de productivité des entreprises québécoises afin de rehausser leur compétitivité et d’accélérer leur croissance.



La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

« Chef de file dans son domaine, Régitex fait partie des entreprises du créneau d’excellence Matériaux textiles techniques les plus innovantes de la région. Que ce soit en matière d’emplois ou d’exportations, cette entreprise forme l’un des maillons importants de l’économie régionale. Notre gouvernement est heureux d’aider Régitex à concrétiser sa vision d’avenir. » -la ministre Dominique Vien



Régitex fabrique une large gamme de fils à la fine pointe de la technologie, destinés aux marchés du vêtement de protection, de l’ameublement, du linge de maison, des tissus industriels et des tissus à haute performance.