Indigné, Claude Morin appuie Paul Busque et défend sa femme

De nombreux indices nous avaient déjà mis la puce à l’oreille. Mais c’est maintenant beaucoup plus clair : Claude Morin, le maire de St-Georges, donne son appui au député sortant, Paul Busque. C’est ce qu’il a insinué ce matin sur les ondes du Cool FM 103,5.

Le maire semble donc rompre avec la neutralité qu’il avait revendiquée pour entrer dans l’arène en fin de campagne. C'est un geste que certains jugeront imprudent, car il n’est pas du tout impossible que M. Morin ait à travailler avec Samuel Poulin si ce dernier est élu le 1eroctobre. Un récent sondage montre d’ailleurs que la lutte est serrée entre Paul Busque, du PLQ, et Samuel Poulin, de la CAQ.

Les faits

Ce matin, Claude Morin était de passage à la radio du Cool FM 103.5. Il était invité pour commenter la campagne électorale dans Beauce-Sud. Mais le maire était aussi présent pour défendre la réputation de sa femme, Mme Anne Desrousseaux, qui occupe actuellement le poste d’agente d’intégration et de sensibilisation en immigration au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.

Selon le maire, certains soupçonneraient apparemment sa femme d’avoir été nommée à son poste en raison de son statut et de son carnet de contacts. Mme Desrousseaux était aussi de passage un peu plus tôt sur les ondes pour défendre son travail et son intégrité. Mme Desrousseaux tient d’ailleurs une chronique au même poste sur le thème de l’immigration.

Questionné par l’animateur Gaston Cloutier, M. Morin a fini par insinuer qu’il appuyait Paul Busque. « Vous connaissez mes allégeances, ça me fait prendre une décision pour qui je vais voter, moi-là », a affirmé Morin, laissant entendre qu'un adversaire politique pourrait être derrière l’histoire. « On les connaît, maintenant, vos allégeances [libérales, NDLR] », a rétorqué le deuxième animateur, ce à quoi Claude Morin n’a pas répondu. Il n'a pas réfuté cette insinuation. « J’ai pas souvent voté libéral dans ma vie, mais de plus en plus, ça rétrécit, il reste plus grand-chose », a-t-il ajouté.

Dans les dernières semaines, le maire de St-Georges est apparu dans des publicités partisanes du PLQ publiées dans L’Éclaireur Progrès. Claude Morin apparaît également dans quelques vidéos mises en ligne sur Facebook par l’équipe du député sortant, Paul Busque. Autant d’éléments qui avaient déjà fait douter de son impartialité.