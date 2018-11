Paul Busque laisse un bureau complètement vide à Samuel Poulin

Il arrive que les députés avalent difficilement leur défaite. À l'occasion, plutôt que d'orchestrer une transition au bénéfice des citoyens de leur circonscription, ils laissent leur local totalement vide. Cela fait que le nouvel élu ne peut prendre connaissance des dossiers en cours. C'est le cas de la circonscription de Beauce-Sud.

​​À lire également :

En 2012, un cas semblable avait retenu l'attention : Léo Bureau-Blouin (Parti québécois), nouvellement élu député de Laval-des-Rapides, avait constaté que son prédécesseur, Alain Paquet (Parti libéral du Québec), avait détruit tous les dossiers.

Cette année, une situation similaire s'est produite en Beauce. L'ex-député de Beauce-Sud, Paul Busque (PLQ), a refusé de collaborer avec le nouveau député, Samuel Poulin, qui est entré en fonction hier. Rappelons que M. Poulin a battu M. Busque par près de 14 000 voix.

Le soir même de son élection, M. Poulin avait prié son prédécesseur par l'entremise des médias de procéder à un transfert des dossiers. Paul Busque était en poste depuis le 9 novembre 2015.

À la suite de l'assermentation des 74 députés de la Coalition avenir Québec (CAQ), à Québec, seuls les députés de Beauce-Sud et de Champlain, Samuel Poulin et Sonia Lebel, se sont adressés à la presse.

Sonia Lebel a affirmé que Pierre Michel Auger, celui à qui elle a ravi la circonscription, a refusé de la rencontrer. L'attaché politique de M. Auger a tout de même rencontré des collaborateurs de Mme Lebel. Seuls quelques dossiers ont été transférés.

La situation est bien pire pour Samuel Poulin, le nouveau député de Beauce-Sud, qui s'est buté à une fin de non-recevoir encore plus explicite. Loin d'être démoralisé, il a confiance de parvenir à reconstruire tous les dossiers.

« J'ai pris les clefs du bureau de circonscription lundi, le bureau était vide. Aucun dossier, aucun document. Rien. »

- Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

L'élu de 27 ans a affirmé qu'il a parlé à Paul Busque le mercredi suivant l'élection. À ce moment, M. Busque avait félicité M. Poulin pour sa victoire. Ce dernier a tenté d'organiser une rencontre avec l'ex-député libéral, qui n'a pas donné suite à son invitation. Seules une vingtaine de feuilles de dépenses, qui datent de 2015 et du temps de Robert Dutil, ont été retrouvées. Le bureau est situé au 204-1150, 107e Rue, à Saint-Georges.

« Maintenant, on met ça derrière nous, on se retrousse les manches, et on invite les citoyens à venir nous rencontrer et à travailler ensemble sur les dossiers », a ajouté Samuel Poulin.

Cela dit, M. Poulin dit comprendre que tous les dossiers ne puissent pas être transmis, à savoir ceux comportant des informations nominatives. Néanmoins, ceux qui ont trait aux parcs, aux loisirs et aux aqueducs, par exemple, pourraient être transmis sans hésitation.

Rappelons que Paul Busque fait l'objet d'une enquête de la commissaire à l'éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, sur la façon dont il a géré son bureau de circonscription. Cette enquête a été ouverte en mai dernier et n'a toujours pas été résolue.

Peu avant le scrutin, un des proches collaborateurs de Paul Busque avait raconté à EnBeauce.com que le député libéral avait bel et bien utilisé un bien loué par l'État à des partisanes.

Des exemples de transition réussie

Les choses ne se passent pas toujours de cette façon. Certains députés défaits ont accepté de collaborer avec leur rival, par exemple Véronyque Tremblay (Chauveau), Marc H. Plante (Maskinongé) et Mireille Jean (Chicoutimi). Les trois ont accepté de rencontrer leur successeur respectif.