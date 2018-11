Ville St-Georges a fait adopter son règlement sur le cannabis

Hier soir, le 12 novembre, avait lieu le dernier conseil municipal de la Ville de St-Georges. Au programme entre autres : l’adoption définitive du règlement interdisant la consommation de cannabis sur les terrains et dans les locaux et installations de la ville.

Peu de grands enjeux ont été soulevés hier soir lors du dernier conseil municipal. Par contre, l’adoption d’un règlement a retenu l’attention : celui modifiant le règlement numéro 587-2015 concernant la paix et le bon ordre. Le règlement a été modifié afin d’inclure l’interdiction de consommer du cannabis sur les terrains et dans les locaux et installations de Ville de St-Georges.

Même traitement que pour l’alcool

Lors du conseil municipal du 10 octobre dernier, le maire Claude Morin avait déclaré que la municipalité allait traiter « le cannabis de la même façon qu'on traite l'alcool, ce qui veut dire qu'il va être interdit de consommer du cannabis aux mêmes endroits où il est défendu de consommer de l'alcool ». C’est maintenant chose faite.

Plusieurs municipalités au Québec et au Canada ont adopté des règlements semblables pour limiter les effets négatifs de la nouvelle loi fédérale permettant la vente et la consommation de cannabis à des fins récréatives.

Suite à la légalisation du cannabis, de nombreux employeurs canadiens ont aussi adopté ou mis à jour leurs politiques internes sur les drogues. Ici, en Beauce, c’est notamment le cas des entreprises Canam et Garaga, comme l’avait dévoilé notre quotidien.