Une semaine de vacances de plus pour les employés ayant 3 ans d'expérience

La loi sur les normes du travail a subi d’importants changements et plusieurs d’entre eux seront applicables à compter du 1er janvier 2019. C’est le cas pour la bonification des vacances. Les salariés ayant cumulé plus de trois ans de service en continu pourront bénéficier de trois semaines de vacances payées par année.

Avant cette réforme, seuls les travailleurs qui comptaient 5 ans d’ancienneté pouvaient jouir de cet avantage. En mai 2017, l’ancien premier ministre Philippe Couillard avait ouvert une porte à ces modifications, emboîtant ainsi le pas de l’Ontario.

Plusieurs employeurs de la région accueillent cette nouvelle mesure d’un point de vue favorable. Richard Poulin, chef de la direction de Komutel affirme : « Ça a un coût, mais nous sommes contents pour les employés. » Ce sera 20% plus d’employés qui auront maintenant droit à 3 semaines de vacances payées. Le département le plus touché par cette bonification est celui du service à la clientèle, département qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. M. Poulin croit qu’il devra embaucher une personne supplémentaire, surtout durant la saison estivale. « On va faire ce qu’il faut pour que tout monde soit heureux. », dit-il.

Pour une employée de la quincaillerie BMR qui ne souhaitait pas révéler son nom, ce changement aux normes du travail se prend bien. Cette année, elle vient de cumuler ses trois ans d’expérience. « Avec le rythme de vie actuelle, je crois, ce changement est une bonne idée. La vie va très vite. » affirme-t-elle.

Selon l’Enquête sociale générale de Statistique Canada réalisée en 2010, le quart des travailleurs canadiens se dit stressé et 60% d’entre eux affirment que le travail est la source de ce stress. Pour cette employée du BMR, cette mesure contribuera à améliorer sa santé mentale. Elle doit aussi s’occuper de sa mère dont la santé est fragile, cette semaine de vacances payées de plus lui permettra de mieux concilier travail et famille.

Les nouvelles dispositions de la loi sur les normes du travail touchent aussi le harcèlement psychologique et sexuel, la rémunération des jours fériés ainsi que la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.