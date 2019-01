Aide gouvernementale de 167 200$ pour le Village Aventuria

Le Village Aventuria s’est vu octroyer une importante subvention de la part du gouvernement provincial, afin de pouvoir construire un bâtiment d’accueil au sommet de la montagne. Pour l’occasion, la ministre du Tourisme Caroline Proulx et le député de Beauce-Nord Luc Provençal étaient sur place.

Le bâtiment en question comprendra un poste d’accueil, un lieu d’entreposage d'équipements et une salle multifonctionnelle qui pourra accueillir jusqu'à 150 personnes. Tout porte à croire que cette salle qui surplombera la municipalité de Saint-Jules sera hautement convoitée. Elle est d’ailleurs déjà réservée pour un congrès qui aura lieu au mois d’octobre 2019, alors que la construction prendra fin en septembre. Des activités d’interprétation de la faune, de la flore, des minéraux seront d’ailleurs mises sur pieds.

Stimuler l’économie sociale

Pour Éric Poulin, directeur général du Village Aventuria, le besoin d’un bâtiment semblable était criant.

Des clientèles viennent déjà de partout au Québec pour profiter des installations du Village Aventuria, et même des États-Unis et de l’Europe. M. Poulin prévoit que le nouveau bâtiment saura doubler l’achalandage du site.

Pour développer une économie sociale, le Village Aventuria accueille chaque année 1000 jeunes de la région gratuitement. Il faut mentionner que ce sont les activités récréotouristiques qui financent également le Club Parentaide. Cette annonce survient une semaine après l'annonce d’un programme de camp de répit dans les locaux de Parentaide/Village Aventuria.

Développer le tourisme

Le député de Beauce Nord, Luc Provençal, souhaite développer le tourisme dans sa circonscription.

« Le tourisme est une économie et plus on va la bonifier, plus la région sera gagnante. On veut mieux faire connaître ce que nous avons déjà, et regarder ce que nous pouvons bonifier. »