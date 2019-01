Fin de la Démol St-Victor : Mésentente entre les organisateurs et la municipalité

Les organisateurs de la Démol Saint-Victor ont annoncé que l’événement ne reviendrait pas à l’été 2019. Cette tradition vieille de 43 ans attirait plus de 4000 festivaliers chaque année.

Rejoint au téléphone, Marquis Turcotte, l’un des organisateurs de l’événement, affirme que c’est entre autres la municipalité de Saint-Victor qui lui mettait des bâtons dans les roues depuis plusieurs années.

« Chaque année il y avait toujours quelque chose qui se rajoutait. Les contraintes municipales nous enlevaient du terrain. Au lieu d’avoir l’appui de la municipalité, c’est comme s’ils étaient contre l’événement. »

La fermeture de la rue Bertrand semblait aussi poser problème dans ce dossier. Du côté de la municipalité, une résolution à cet effet avait été adoptée préalablement, la voici :

« Il est attendu que la rue Bertrand peut être fermée pour la circulation entre le numéro civique 239 et le 241 du jeudi 19 juillet au mardi 24 juillet 2018 mais doit laisser la circulation locale libre en tout temps, nous demandons que le jour du derby un signaleur soit assigné pour ne pas que les visiteurs bloquent la circulation ; »

Cette résolution n’avait pas été respectée, ce que M. Turcotte blâme sur un manque de compréhension entre les deux partis.

« Dans ces cas-là, il faut que la chaussée soit dégagée, ce qui n’était pas le cas. Il y avait une estrade au beau milieu de la rue. Les résidents avaient peine à se rendre chez eux. »

Jonathan Bolduc, maire de Saint-Victor

Ce dernier affirme aussi qu’aucune amende n’avait été émise à l’endroit du festival et que les organisateurs avaient seulement reçu un avertissement oral.

Une photo datant de l'été 2018 montrant l'estrade installée au milieu de la rue Bertrand.

Vague de déception

M. Turcotte affirme que l’annonce de la fin de la Démol Saint-Victor a contrarié plusieurs personnes.

« Tout le monde est déçu. »

Sur la page Facebook de l’événement, on peut lire : « De plus en plus on va perdre de beaux événements comme ça ... Faudrait qu’on reste tous dans nos jumelés identiques à regarder TVA nouvelle et les p’tites émissions. »

Plusieurs autres commentaires allaient aussi en ce sens. Le maire de Saint-Victor se dit lui aussi peiné que l’événement ne soit pas de retour en 2019.

« Les bénéfices d’un événement semblable vont au-delà des revenus. On peut lui être reconnaissant [ envers M. Turcotte ] d’avoir tenu le fort toutes ces années-là. »

M. Bolduc croit que la fin de la Démol Saint-Victor est aussi une décision d’affaires. Quant à lui, M. Turcotte affirme qu’il serait peut-être ouvert à reconsidérer sa décision s’il recevait plus de collaboration de la municipalité, mais « que les chances sont très minces ».

Marquis Turcotte et Jonathan Bolduc ont eu une rencontre au mois d’octobre dernier. Le maire de Saint-Victor a appris cette décision en même temps que tout le monde, par le biais des réseaux sociaux.