Une aide financière de 853 200 $ aux clubs de motoneige et de VTT

La ministre Marie-Eve Proulx a procédé aujourd’hui, au nom du ministre des Transports François Bonnardel, à l’annonce d’une aide financière de 853 175 $ qui sera offerte aux 32 clubs de motoneige et de VTT de la région de Chaudière-Appalaches, afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs.

L’aide financière permettra aux clubs d’entretenir de manière sécuritaire l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité, et ce, dans le respect de l’environnement.

« Les sentiers de VTT et de motoneige qui sillonnent tout le Québec sont un moteur de développement économique incontournable pour plusieurs régions. Ils sont entretenus et surveillés par des bénévoles exceptionnels qui travaillent sans relâche à la sécurité des adeptes et à la pérennité de cette industrie qu’ils ont à cœur. », a expliqué le ministre François Bonnardel.