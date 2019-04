Nouveau conseil d'administration de l'Association conservatrice de Beauce

Mercredi dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle de l’Association conservatrice de Beauce. Les membres ont élu le nouveau conseil d’administration.

Conseil d’administration

Président, Berthier Grondin de Saint-Georges

Vice-présidente, Stéphanie Labbé de Saint-Joseph

Agent financier, Ghislain Marois de Saint-Georges

Secrétaire, Samuel Fecteau de Scott

Directeurs , France St-Pierre (Sainte- Marie), David Poulin (Saint-Joseph) et Jasmin Boutin (Saint-Georges)

«Je suis très heureux de la confiance que m’ont témoigné les membres afin me permettre d’accéder à la présidence de l’Association conservatrice de Beauce. Richard Lehoux est un rassembleur et a comme objectif d’amener un niveau de vie plus prospère aux familles, entrepreneurs et à tous les citoyens de notre circonscription. J’ai accepté cette fonction, car je crois en ses qualités de leader et c’est une fierté d’être à ses côtés» a déclaré le nouveau président de l’Association de Beauce Berthier Grondin.