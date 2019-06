Vague de démissions à Vallée-Jonction : les deux conseillers toujours en poste réagissent

Les deux conseillers municipaux de Vallée-Jonction toujours en poste, Patricia Drouin et François Cliche, partagent les reproches émis par les quatre démissionnaires envers le maire Réal Bisson. Ces derniers ont tenu à éclaircir la situation plus tôt en après-midi, par le biais d’un communiqué de presse.

M. Cliche et Mme Drouin avaient eux aussi exprimé leur mécontentement quant à l'intransigeance du maire Bisson.

« Bien que nous étions tous les six (conseillers) avec les mêmes constatations depuis une certaine période et qu’à quelques reprises nous avons exprimé notre déception en expliquant notre point de vue, quatre conseillers ont décidé de quitter et deux ont pris la décision personnelle de demeurer en poste », peut-on lire.