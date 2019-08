Élections fédérales : Richard Lehoux se dit prêt à débattre avec Maxime Bernier

Maxime Bernier n’a peut-être pas la garantie de participer aux débats des chefs les 7 et 10 octobre prochains, mais Richard Lehoux l’attend de pied ferme dans sa circonscription.

Le candidat conservateur compte bien discuter des enjeux régionaux avec Maxime Bernier qui est désormais à la tête du Parti populaire du Canada (PPC) lorsque la campagne sera officiellement amorcée.

« Je peux assurer les Beaucerons d'une chose : je suis prêt à débattre de tous les sujets avec Maxime Bernier et les autres candidats », nous a-t-il laissé savoir au téléphone.

Dans la région, la tenue d’un débat n’a pas encore été annoncée. Josiane Fortin représentera le Parti vert, cependant, aucun candidat n’a encore été présenté chez les libéraux, les bloquistes et les néo-démocrates.

Sur le terrain

Nous avons questionné l’ancien préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce sur la stratégie électorale qu’il compte adopter.

« Ma façon de travailler c’est d’être sur le terrain, d’être à l’écoute des gens et de faire avancer les enjeux qui les concernent. »

M. Lehoux multiplie ses présences à différents événements, afin de prendre le pouls de la population.

« Les gens que je rencontre sont préoccupés par la question de la rareté de la main-d’oeuvre. Ils se demandent comment on pourrait mieux encadrer la question de l’immigration et faire en sorte d’améliorer les relations entre le fédéral et le provincial sur ce sujet. »

« L’immigration en région ça me tient à coeur. Nous avons de très beaux exemples d’intégrations qui se sont bien passées. Il ne faut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. »

Gestion de l’offre

Maxime Bernier ne s’en cache pas, si son parti prend le pouvoir, il abolira le système de gestion de l’offre, qu’il surnomme le « cartel du lait ». Il y a fort à parier que M. Lehoux, lui-même agriculteur de métier, défendra les droits des producteurs.

« C’est un enjeu qui concerne la Beauce de façon importante, c’est une région fortement agricole. C’est important pour l’activité et le développement économique. Ça va me faire plaisir d’en discuter [avec lui]. »

Les sondages parus jusqu’à présent placent Maxime Bernier et Richard Lehoux côte à côte dans les intentions de vote. L’ancien maire de Saint-Elzéar ne se laisse pas impressionner :

« Pour moi, le vrai sondage sera le 21 octobre. »