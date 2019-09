Adam Veilleux promet de représenter la Beauce dignement

Voir la galerie de photos

Ce soir au Shaker Saint-Georges, Adam Veilleux a été nommé officiellement candidat du Parti libéral du Canada pour la circonscription de la Beauce lors de l'assemblée d'investiture. Le député de la Chambre des communes pour la circonscription d'Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez était présent, ainsi que Jean-Yves Duclos, député libéral de la circonscription de Québec.

Notons que ce sera une deuxième élection fédérale pour M.Veilleux qui sous la même bannière s'était présenté en 2015. Il avait terminé tout juste derrière Maxime Bernier avec 22,5% des votes.

Discours

Le député d’Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez s'est s’exprimé lors de la soirée parlant de tout ce qu’avait accompli les libéraux et décrivant Adam Veilleux comme un homme « rassembleur ». De plus, il n’a pas eu de mots tendres pour les conservateurs et pour Maxime Bernier. Il était outré d’avoir entendu les conservateurs dirent qu’ils étaient la seule compétition. Mais pour M.Rodriguez ce qu’ils existent entre Lehoux et Bernier c’est seulement à savoir entre autres « c’est qui le plus pourri au niveau de l’environnement.

« Pendant qu’eux, ils se chicanent à savoir qui va couper, etc. Nous on avance . On avance avec quelqu’un absolument extraordinaire. On avance avec Adam. On avance pour faire une différence. » a déclaré, M. Rodriguez.

Le candidat de Beauce a pris la parole par la suite très sûre d'être le prochain élu. Son discours parlait surtout de l'importance de penser à la jeunesse et au futur. De ses propres mots, il a avoué être «tanné d'entendre sans cesse parler des mêmes problèmes, des discours négatifs qui ne parlent pas assez de la jeunesse et du futur et de ce besoin de parler négativement de tout et de rien dans le comté de Beauce». Également, Adam Veilleux considère important d'utiliser les tribunes médiatiques pour rassembler les gens et de laisser une empreinte positive.

« Ce soir, je prends l’engagement d’être votre représentant, votre p’tit gars de la Beauce qui va vous représenter et va défendre vos valeurs. Celui qui est proche de vous, à l’écoute et sera le porte-parole des vraies valeurs beauceronnes soit l’entraide, la compassion, le courage et les nombreuses autres valeurs. Celui qui va se battre jour après jour pour vous représenter dignement à Ottawa, » en terminant son discours.

Le député de Beauce critiqué par Adam Veilleux

Le 2 septembre, un « tweet » sur Greta Thunberg de Maxime Bernier a fait le tour des réseaux sociaux et des médias s’attirant beaucoup de mauvaises critiques.

D’ailleurs, Adam Veilleux est l’un de ceux qui le dénoncent trouvant « regrettable qu’un politicien se serve de cette tribune pour attaquer une jeune adolescente avec des propos qui sont très méchants. » Il se demande aussi jusqu’où est prêt à aller le chef du Parti populaire du Canada.

En plus de Maxime Bernier, le candidat libéral affrontera Richard Lehoux du Parti conservateur et Josiane Fortin du Parti vert.