Québec veut accélérer le prolongement de la A-73 et la construction de la Maison des Aînés

Parmi les 202 projets d'infrastructures publiques dont le gouvernement du Québec veut accélérer la réalisation pour relancer l'économie, deux se trouvent dans Beauce-Sud: celui du prolongement de l'Autoroute Robert-Cliche et la mise en chantier de la Maison des aînés.

« Le prolongement de l’autoroute 73 à la sortie de Saint-Georges est très important pour sortir le trafic lourd de notre ville », de dire le député Samuel Poulin qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Sans être en mesure de donner les détails du projet, il a confirmé que l'on parlait ici de la construction d'une voie de contournement qui permettrait de diriger la circulation jusqu'à la 207e rue.

Quant à la Maison des aînés, le projet venait d'être annoncé pas plus tard que le 20 mai par le député lui-même. Cette maison, qui sera érigé à Saint-Martin au coût de 24 millions $, accueillera 48 aînés de la région. L'ensemble sera constitué de quatre unités climatisées de 12 places chacune, et comportera des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident.