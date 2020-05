Une maison des aînés sera construite à Saint-Martin-de-Beauce, sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. C’est la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en ont fait l’annonce par voie de communiqué ce matin.

Cette maison accueillera 48 aînés de la région et sera située sur la 1re avenue EST, sur un terrain vacant entre la 12e et la 16e rue. Ce site permettra d’offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de quatre unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptée pour chaque résident.

« C’est une grande journée pour Beauce-Sud. Il s’agit d’une annonce majeure et novatrice pour nos aînés, leurs familles et le personnel de la santé. Ma collègue, madame Blais, et moi avons travaillé très fort au cours des derniers mois pour la concrétisation de ce beau projet. Avec ces 48 nouvelles unités, nous offrirons à nos aînés un milieu de vie chaleureux et confortable où ils recevront les soins adéquats. C’est rassurant pour eux, mais également pour leurs familles. Après la maison de répit Gilles-Carle en soutien à nos proches aidants et la mise en place prochaine de l’Unité de traitement de cancer à l’Hôpital de Saint-Georges, la nouvelle maison des aînés est un autre acte fort de notre gouvernement pour la Beauce. J’en suis très fier ! » Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Le but de nouveau type d’hébergement est de créer un environnement qui rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif. Des espaces extérieurs et intérieurs seront aménagés en conséquence des besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l’environnement des maisons des aînés facilitera l’application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d’ailleurs à l’attractivité et à la rétention de cette main-d’œuvre.

« Notre gouvernement transforme les milieux d’hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques, et cette construction d’une maison des aînés en Beauce démontre notre action dans ce dossier. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. » Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.