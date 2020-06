La baisse de la taxe scolaire devancée au 1er juillet

Le gouvernement du Québec devance au 1er juillet la baisse du taux unique de la taxe scolaire. Le but est de donner une plus grande marge de manœuvre financière aux citoyens et aux entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

« Il est important de retourner de l’argent dans le portefeuille des familles et de nos aînés pour stimuler l’économie de notre région. La baisse des taxes scolaires est aussi un engagement respecté et certainement souhaité pour la population. Le devancement démontre que nous sommes près des préoccupations de nos gens. » Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

Pour une maison dont l’évaluation est à 175 000 $, les citoyens de la Beauce payaient 338,79 $ de taxe scolaire et ils paieront maintenant 158,10 $ (en moyenne). Les députés de la Beauce sont ravis de cette nouvelle.

« Après la bonification de l’Allocation famille, la réduction des frais pour le matériel scolaire et la baisse des tarifs de stationnement des établissements de santé à compter du 20 juin, nous remettons de nouveau de l’argent dans le portefeuille des Québécois. En Beauce, cette réduction de la taxe scolaire (de l’ordre de 53 % en moyenne) sera réalité à peine 18 mois après notre élection. Samuel et moi respectons ainsi, plus vite que prévu, notre engagement de la campagne électorale 2018. » Luc Provençal, député de Beauce-Nord

Rappelons que le gouvernement avait déjà annoncé, dans le budget 2020-2021, une réduction additionnelle du fardeau fiscal des propriétaires fonciers de près 182 millions de dollars permettant d’atteindre les deux tiers de la baisse prévue. L’ajout de près de 173 millions de dollars permet aujourd’hui au gouvernement d’annoncer une uniformisation complète dès cette année.

Ainsi, les propriétaires fonciers bénéficieront d’une réduction de leur fardeau fiscal totalisant 355 millions de dollars pour 2020-2021.

Le taux de taxe scolaire applicable dans l’ensemble du Québec pour la période de juillet 2020 à juin 2021 sera donc fixé à 0,105 4 dollar par tranche de 100 dollars d’évaluation foncière uniformisée.

En tout, la baisse annoncée l’an dernier et celle annoncée cette année représentent une économie annuelle de 622 millions de dollars pour les contribuables.