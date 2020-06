Un bureau de projets sera établi pour des interventions sur la rivière Chaudière, indique Samuel Poulin

Un bureau de projets sera mis en place dans les prochaines semaines afin de pouvoir identifier des lieux d'intervention dans la rivière Chaudière pour atténuer les impacts des inondations qui se produisent parfois plus d'une fois par année, comme cela a été le cas en 2019.

C'est du moins ce qu'a fait savoir aujourd'hui le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, aux représentants de la presse régionale lors de son bilan de fin de session parlementaire.

« Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'il ne se passe rien. Cela aurait pu être fait, il y a cinq ans, il y a dix ans. Il n'y jamais eu un gouvernement qui a commandé une étude extrêmement concrète. Nous, on a agit, on l'a fait », de signifier l'élu, en référence au rapport d'experts qui a été rendu public au début du mois par Québec.

Rappelons que ce comité d'experts a été formé à la mi-janvier pour faire l'inventaire des solutions les meilleures et les plus adaptables pour réduire les risques d'inondation de la rivière Chaudière.

La solution la plus efficace en termes d'impact sur les crues en eau libre de la rivière Chaudière serait la relocalisation des riverains et des infrastructures les plus exposées et vulnérables aux inondations, propose-t-on.

Aussi, le comité préconise en deuxième lieu un dragage massif de la rivière sur plus de 15 kilomètres, entre Scott et Sainte-Marie, de même que l'endiguement ciblé des berges.

Bilan positif

Par ailleurs, Samuel Poulin, trace un bilan « fort positif » des réalisations pour la circonscription de Beauce-Sud « malgré la pandémie ».

Il a entre autres rappelé la création d’une Maison de répit Gilles-Carle pour les proches aidants dans la Beauce qui sera ouverte au cours des prochaines semaines ainsi que l’annonce d’une Maison des Aînés en Beauce de 48 nouvelles places qui seront accessibles à la population.

Ceci s’ajoute à un nouveau CPE de 44 nouvelles places dans le secteur ouest de Saint-Georges, l’annonce de 11 chantiers routiers au cours de l’été 2021 dans Beauce-Sud ainsi qu’une nouvelle caserne de pompiers de Saint-Georges.

La baisse des tarifs de stationnement à l’Hôpital de Saint-Georges, la baisse des taxes scolaires, l’aide financière pour la modernisation des entreprises, le support financier aux municipalités pour les routes locales, le lancement de la campagne Achetons Beauceron, l’aide financière exceptionnelle auprès de Moisson Beauce et plusieurs organismes alimentaires ainsi que la pose de lumières clignotantes au Club Rendez-Vous, figurent au palmarès des réalisations du député, a-t-il indiqué.

« L’ensemble de nos réalisations se chiffrent à plus de 65M$ dans Beauce-Sud, et ce seulement depuis janvier 2020. Ceci s’ajoute aux aides du gouvernement auprès du Conseil Économique de Beauce (CEB) et de la société Investissement Québec dans le cadre de la COVID-19. »

Au cours de la présente période estivale, le député de Beauce-Sud, invite la population à visiter la région au cours des prochaines semaines et à encourager les entrepreneurs locaux. « Que ce soit nos restaurateurs, nos commerçants, nos attraits touristiques, nos produits locaux, la piste cyclable et nos grands espaces, la Beauce regorge de possibilités afin de passer des vacances reposantes et agréables », insiste le député.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, M. Poulin intensifiera ses interventions auprès des entreprises afin d’assurer une relance économique bénéfique pour la circonscription tout en supportant plusieurs projets dans les municipalités de Beauce-Sud.