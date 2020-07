15M $ pour le patrimoine religieux du Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé hier un investissement de 15M$ en 2020-2021 pour pour la restauration du patrimoine à caractère religieux pour l’ensemble de la province.

Cette somme servira à la restauration d’immeubles et d’objets patrimoniaux à caractère religieux.

Les 15 M$ versés serviront plus précisément à la restauration de 62 bâtiments et de trois orgues, répartis dans plusieurs régions. Rappelons que le programme, visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux, permet de financer jusqu’à 80 % des coûts des projets.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, en a fait l’annonce hier à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, en compagnie de Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, de M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, et de Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

« Le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au cœur de nos villes et villages. Restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d’en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître.» explique Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications .