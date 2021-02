Richard Lehoux devient Ministre associé en développement économique rural du Cabinet fantôme conservateur

Au lendemain de sa confirmation comme porte-couleurs du Parti conservateur en Beauce pour les prochaines élections, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, devient aujourd’hui Ministre associé du Cabinet fantôme conservateur, responsable du Développement économique rural.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O’Toole, a contacté dernièrement le principal intéressé pour lui faire part de ses intentions. Le député fera équipe avec son homologue de Sturgeon River – Parkland (Alberta), Dane Lloyd, qui devient ministre pour ce portefeuille.

« C’est avec humilité que j’accepte de relever ce défi, se réjouit Richard Lehoux. Je l’ai dit en conférence de presse hier, étant autrefois maire, préfet et président de la Fédération québécoise des municipalités, j’ai longtemps baigné et je baigne encore dans la réalité des régions. Il me fera plaisir de partager mes connaissances et mon expertise avec mon collègue Dane Lloyd pour mettre de la pression sur le gouvernement libéral afin que ce dernier rende des comptes aux Canadiens vivant en ruralité et, qu’enfin, ces gens ne se sentent plus comme des citoyens de seconde classe », a fait savoir M. Lehoux dans un communiqué de presse

Avec cette nomination, Richard Lehoux continuera également de faire valoir les intérêts des Beaucerons au Parlement canadien, peut-on aussi lire dans la communication.