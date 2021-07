Poursuite en diffamation: les avocats de Bernier plaident ce matin

C'est ce matin, au Palais de justice d’Ottawa, que les plaidoiries des avocats du chef du Parti populaire du Canada et ex-député fédéral de Beauce, Maxime Bernier, seront entendues dans la poursuite en diffamation qu'il mène contre le commentateur et stratège politique, Warren Kinsella.

Il s'agit d'une requête sur la prévention des instances limitant la liberté d’expression sur des affaires d’intérêt public (SLAPP).

M. Bernier, qui a entrepris la démarche judiciaire en février 2020, allègue que M. Kinsella l’a constamment identifié comme une personne raciste dans des articles de blogue et sur ses réseaux sociaux, pendant et après la campagne électorale fédérale de 2019.

Les poursuites-bâillons visent à limiter la liberté d’expression des personnes ou des organisations qui prennent position sur un certain enjeu. M. Bernier réclame des aveux ainsi que 325 000 $ en dommages et intérêts. Il soutient notamment que le Parti conservateur a embauché M. Kinsella et son cabinet-conseil, Daisy Group, pour mener une campagne de relations publiques contre lui dans les mois précédant le vote. Il avance également que cela explique en partie sa piètre performance dans sa circonscription de Beauce et celle de son parti en général.

En juin dernier, l'avocat de M. Kinsella, David Shiller, a plaidé devant la Cour supérieure de l’Ontario, que le style de son client est corrosif et direct, mais que cela ne devrait pas signifier que sa liberté d’expression devrait être moins protégée.

Par ailleurs, rappelons que le 11 juin dernier, Maxime Bernier a été arrêté au Manitoba dans le cadre d'une tournée anti-confinement de la COVID-19. Des accusations de participation à un rassemblement illégal dans un lieu public et refus de se mettre en quarantaine conformément au décret en vigueur à ce moment-là dans cette province de l'Ouest canadien, avaient été déposées.