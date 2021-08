Des élections fédérales le 20 septembre

Moins de deux ans après le dernier scrutin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annoncera dimanche le déclenchement d'élections fédérales en date du lundi 20 septembre.

Il tentera de se donner un gouvernement libéral majoritaire alors que la campagne se tiendra en pleine quatrième vague de la pandémie de COVID-19, qui continue de plus belle au pays et sur la planète.

En Beauce, trois partis politiques ont déjà confirmé leurs candidats.

D'abord le député sortant, Richard Lehoux, tentera de conserver son siège, sous les couleurs du Parti Conservateur. Il avait déjà été désigné par son chef, Érin O'Toole, en février dernier. Au sein du Cabinet fantôme conservateur, il est Ministre associé responsable du Développement économique rural. La grande majorité du mandat de l'élu s'est passé en confinement en raison de la crise du coronavirus, si bien que beaucoup d'électeurs dans le comté n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer.

Maxime Bernier, qui avait été délogé par Lehoux en 2019 après 13 ans en place, se présente une deuxième fois pour la Parti populaire du Canada, qu'il a fondé et dont il est le chef. Depuis le début de la pandémie, il est un des plus vocables opposants aux mesures sanitaires et règlements pour enrayer la propagation du coronavirus. Son arrestation au Manitoba a notamment fait les manchettes nationales. Au plan local, il a vu, en avril, un de ses plus ardents supporteurs, Yvon Thibodeau, quitter la barque du parti parce que « les nouvelles orientations politiques de Maxime entrent en totale contradiction avec les miennes. » Son assemblée d'investiture en mai dernier n'aurait réuni que cinq partisans.

C'est sans tambour ni trompette que Philippe-Alexandre Langlois a été élu par acclamation, au début du mois d'août, comme candidat du Parti libéral du Canada pour la Beauce. Le site Web du parti et la page Facebook de M. Langlois ne donnent aucune information sur sa ville d'origine, son âge ou statut professionnel. EnBeauce.com est toujours en attente d'une réponse au courriel acheminée au candidat pour en savoir davantage. Notons qu'Adam Veilleux, qui était candidat des Rouges en 2019, tentera de se faire élire comme maire de la Municipalité de Lac-Poulin en vue du scrutin municipal du 7 novembre.

Pour sa part, le Bloc Québécois ne pourra pas compter sur Guillaume Rodrigue pour le représenter à nouveau. « Je crois sincèrement que les élections à date fixe devraient être obligatoires et ce, même en contexte d'un gouvernement minoritaire au pouvoir. N’est-ce pas là une belle occasion de démontrer à la population que le gouvernement et les oppositions peuvent travailler ensemble en respectant le choix de la population? », a-t-il écrit sur la page Facebook du parti. Cela dit, il entend donner « un coup de main à la personne qui représentera le Bloc en Beauce puisqu’à mes yeux, il est nécessaire d’avoir des gens qui parlent seulement selon les intérêts du Québec tant et aussi longtemps que nous serons dans ce pays qui n’est pas le mien. »

Pour l'instant, aucune information n'est disponible quant aux porte-étendards du Nouveau Parti Démocratique et du Parti Vert du Canada.

Les résultats officiels du scrutin du 21 octobre 2019 :

38,6 % des voix pour Richard Lehoux, Parti conservateur du Canada

28,4 % pour Maxime Bernier, Parti populaire du Canada

14,1 % pour Guillaume Rodrigue, Bloc québécois

11,7 % pour Adam Veilleux, Parti libéral du Canada

3,0 % pour François Jacques-Côté, Nouveau Parti démocratique du Canada

2,4 % pour Josiane Fortin, Parti vert

1,8 % pour Maxime Bernier, Parti Rhinocéros