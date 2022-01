Beauce: le Convoi de la liberté en images

Voir la galerie de photos

Le grand évènement de la journée était celui du Convoi de la liberté 2022 qui a attiré plusieurs centaines de Beaucerons le long des routes pour appuyer et encourager les camionneurs qui se dirigent vers Ottawa pour la manifestation à la Colline parlementaire demain.

Notre photojournaliste Jessy Pouliot et notre Chef des nouvelles, Sylvio Morin étaient présents en matinée sur les lieux importants de rencontre.

Les camionneurs de Lac-Mégantic sont venus se greffer à 8h au convoi qui débutait aux douanes à Saint-Théophile. À la hauteur de Saint-Georges, les camions se sont dirigés sur la route 204. Le stationnement du Walmart était bondé. Selon nos observations près de 1000 personnes encourageaient et applaudissaient vers 9h35 quand les premiers véhicules sont arrivés.

À ce moment, une trentaine de camions et une cinquantaine de véhicules composaient le convoi. La Sûreté du Québec les accompagnait pour assurer la bonne circulation et la sécurité de tous.

Vers 10h10, ils sont arrivés à Notre-Dame-des-Pins où une cinquantaine de supporteurs se tenaient sur le viaduc de la 20e Rue qui enjambe l’autoroute 73. L’ambiance était festive. Mais à l'évidence, l'événement servait particulièrement à évacuer les tensions de presque deux ans de pandémie.

« J’ai quatre enfants masqués à l’école et je suis à bout de tout ça, à la veille de "casser" et je me considère comme fait fort », a déclaré à EnBeauce.com un père de famille, ingénieur de profession, pour expliquer sa présence aux abords de la route en ce matin d'hiver.

« Moi, j'ai reçu mon premier vaccin mais j'ai attrapé quand même la COVID. J'ai pas été trop malade, alors j'ai décidé que ça donnait rien d'aller me faire donner d'autres doses », a dit un autre homme.

« Je veux retrouver ma liberté! C'est assez les folies! », de lancer une dame qui a dit ne pas croire les informations véhiculées par les gouvernements.

En route vers Ottawa

Notre photojournaliste s’est dirigé vers Vallée-Jonction où une centaine de personnes étaient prêtes pour exprimer leur soutien aux camionneurs. Ils sont arrivés vers 10h30 et une vingtaine de camions et une dizaine de véhicules s’étaient ajoutés en chemin.

Les remorques continuaient leur chemin jusqu’à Lévis où ceux de l’Est les attentaient pour se diriger vers Vaudreuil pour se joindre au reste du groupe et cela jusqu’à Ottawa.

Rappelons qu’au départ, cette initiative était de contester l’obligation pour les camionneurs d’être vacciné pour revenir au Canada après avoir traversé les douanes à la frontière américaine. Par contre, le mouvement est devenu beaucoup plus vaste englobant tout ce qui touche les mesures sanitaires.

Il est difficile pour certains de faire la distinction entre les juridictions fédérales et provinciales. Par exemple, on peut lire sur certaines pancartes : « Non au passeport sanitaire », alors que c’est le gouvernement du Québec qui a le pouvoir sur cette décision. Finalement, le convoi est un symbole des gens qui en ont assez de la situation et qui veulent le crier haut et fort.

En collaboration avec notre photojournaliste Jessy Pouliot et notre chef des nouvelles Sylvio Morin.

Petite mention aux entreprises KéPasc qui ont accepté que notre photojournaliste grimpe dans leur nacelle.