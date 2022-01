Le convoi pour la liberté 2022 est parti de Saint-Théophile

Les camionneurs beaucerons participant au convoi de la liberté 2022 ont pris le départ ce matin aux douanes de Saint-Théophile à 8 h. Selon les informations qui circulent, on attendrait des centaines de camions.

Ils seront rejoints par celui de lac Mégantic avant de prendre la route. Les camionneurs passeront dans un premier temps à Saint-Georges en passant par la 204 à côté du Canadian Tire et Walmart. Les supporteurs à la cause sont déjà présents à l’heure actuelle et selon notre photojournalistes sur place, le stationnement est bondé. Il n’y aurait presque plus de place.

Notre Chef des nouvelles est à Notre-Dame-des-Pins et les gens arrivent tranquillement pour venir appuyer les manifestants.

Le convoi ira sur l’autoroute 73 et plusieurs autres véhicules viendront se joindre, et cela jusqu’à Lévis où ceux de l’Est doivent les attendre pour continuer jusqu’à Ottawa. Un grand rassemblement est prévu demain sur la Colline parlementaire. Il est prévu que les camions roulent à 70km/h pour respecter le minimum qui est de 60 km/h.

Le leader du convoi de la Beauce est Donald Tremblay et le mouvement a été lancé par Joanie B.Pelchat que l’on a tenté de rejoindre sans succès.

Rappelons qu’au départ, cette initiative était de contester l’obligation pour les camionneurs d’être vacciné pour revenir au Canada après avoir traversé les douanes à la frontière américaine. Plusieurs citoyens ont ajouté d’autres enjeux.

Nos journalistes continueront à suivre la situation.

Plus de détails à venir.

En collaboration avec notre chef des nouvelles, Sylvio Morin et notre photojournaliste Jessy Pouliot.