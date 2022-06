Parti conservateur du Québec: Jonathan Poulin sera le candidat dans Beauce-Sud

« Je ne me lance pas (dans la course) pour faire de la figuration. Je me lance pour gagner. »

C'est du moins ce qu'a déclaré Jonathan Poulin, en entretien avec EnBeauce.com, quelques minutes avant d'être officiellement présenté par le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, comme candidat dans Beauce-Sud en vue des élections provinciales cet automne.

Le tout s'est passé en début de soirée aujourd'hui devant une salle comble du resto Baril Grill à Saint-Georges, qui comptait au moins une centaine de personnes.

Élevé à Saint-Honoré-de-Shenley et résidant de Montréal depuis quelques années, le jeune avocat âgé de 30 ans est diplômé en comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches, Me Poulin est également détenteur d’un baccalauréat en droit civil de l’Université d’Ottawa et d’un diplôme universitaire en common law de l’Université de Montréal.

Il portera les couleurs du PCQ pour la défense des droits et libertés de la personne, notamment la liberté de choix et la liberté d’expression, mais aussi parce qu'il estime que la Beauce a été abandonnée par le gouvernement de François Legault. « Tout Chaudière-Appalaches est représentés par des élus caquistes mais il n'y a même pas de ministre régional », a fait remarquer le candidat.

Jonathan Poulin s'est également dit bien au fait des enjeux plus locaux de sa région natale — « Je ne suis pas un parachuté » a-t-il dit, notamment la pénurie de main d’œuvre, l’adéquation de la formation régionale avec l’immigration ainsi que les besoins criants en services de santé de proximité et en soins à domicile.

« Jonathan est un avocat brillant et un jeune homme à l’avenir très prometteur! Il saura assurément rendre les gens de sa région natale fiers de lui et je ne doute pas une seule seconde qu’ils lui accorderont leur confiance le 3 octobre prochain » a laissé savoir le chef Éric Duhaime.

Le caractère insoumis des Beaucerons lui plaît énormément, a-t-il confié à EnBeauce.com. « J'adore cela. On se rejoint. J'aime les têtes dures. Je suis une tête dure. Je me reconnais dans l'esprit d'entrepreneurship beauceron. Il y a un un an, mon parti avait 500 membres. Maintenant, on en a plus de 60 000! » de conclure le chef du PCQ.

En tout cas, son entourage estime que la Beauce produira les premiers élus (avec Beauce-Nord représenté par le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, Olivier Dumais) du parti conservateur au Québec le soir du 3 octobre, si on se fit aux données de la maison de sondage Québec 125. « La Beauce sera sacrée gagnante en premier pour notre parti », d'affirmer avec confiance l'attaché de presse de la formation, Cédric Lapointe.