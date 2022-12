Samuel Poulin trace un bilan «efficace» des réalisations en 2022

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, dresse un bilan « efficace » de plusieurs réalisations dans le comté et du « respect des promesses » faites par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, réélu le 3 octobre dernier.

C'est du moins ce qu'il a affirmé jeudi, lors d'une rencontre avec les journalistes de la presse régionale, pour faire le récapitulatif de la session parlementaire.

Plus tôt cette semaine, il avait reconfirmé le début des travaux, en 2024-2025, du prolongement de l'autoroute Robert-Cliche à Saint-Georges, sur une distance sur 7,5 km.

Récemment, le député a inauguré la nouvelle clinique Aire ouverte en santé mentale et santé physique pour les jeunes de la Beauce, accordé une aide financière pour l'aménagement de la piste de ski de fond entre Notre-Dame-des-Pins et Beauceville et contribué à la campagne de financement du CEPS (centre d’écoute et prévention du suicide) Beauce-Etchemin.

Par ailleurs, les motoneigistes seront heureux d'apprendre, comme l'avait annoncé EnBeauce.com, l'ouverture cet hiver du pont couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins, qui a fait l'objet d'une réfection de 4,4 M $. Rappelons que que la structure est fermée depuis février 2018.

Samuel Poulin rappelle aussi qu'au cours des derniers mois, on a procédé à l’ouverture de la piste cyclable urbaine derrière le Carrefour Saint-Georges, effectué la mise à jour du réseau routier dans le secteur de Saint-Évariste et procédé à la conclusion du contrat de 9 M$ pour la réfection de la route à Saint-Martin dont les travaux débutent l’an prochain. C'est Giroux et Lessard qui sera maître d'oeuvre du chantier, lequel consistera à refaire la route, incluant le réseau d'égout et d'aqueduc, sur environ deux kilomètres en plein coeur du village, tout juste à l'intersection du pont.

Au cours de l’année 2022, l'élu de Beauce-Sud note aussi plusieurs réalisations : l’aide financière importante pour cinq nouveaux plateaux sportifs à la Polyvalente Saint-Georges, la poursuite du chantier de la Maison des Aînés à Saint-Martin, l’aide financière à 10 petites et moyennes entreprises pour l’automatisation, le lancement de la construction de la nouvelle caserne à Saint-Robert (contrat de 1,9 M$ è Constructions Binet), le lancement des travaux à l’école primaire de La Guadeloupe et de Saint-Benjamin, l’inauguration des travaux au CHSLD de Saint-Prosper, l’exposition estivale sur l’art en Beauce à l’Assemblée nationale, l’aide financière pour la nouvelle cour d’école à Saint-Honoré et Saint-Prosper, la relocalisation du bureau de la SAAQ à Place Centre-Ville, l’aide financière pour le tapis glacier à l’espace Carpe Diem de Saint-Georges et les sommes financières obtenues pour le branchement du comté à Internet haute vitesse.

Urgence et culture québécoise

Pour ce début de deuxième mandat, le politicien entend prioriser ses efforts en 2023 au dossier de la modernisation des installations de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges, qu'il qualifie de « désuètes » dans leur état actuel.

L'objectif est de faire passer le service de 21 à 25 lits, avec des stations de traitement par cubicule, entre autres.

Par ailleurs, avec ses nouvelles responsabilités d’adjoint parlementaire au ministre de la Culture et des Communications, Samuel Poulin veut favoriser la promotion et la consommation de la culture québécoise par les jeunes. Cela passerait notamment par la transformation des oeuvres littéraires d'ici en émissions de télévision, a-t-il fait remarquer.

« L’année 2022 fut une année très marquante pour moi sur le plan professionnel et personnel. Ma réélection me touche droit au cœur et me donne encore plus le goût de relever les défis qui sont devant nous. Mes nouvelles fonctions à la culture m’enchantent et me permettront de laisser une trace importante pour le milieu culturel. J’ai également le privilège d’être de nouveau membre d’un gouvernement qui a à cœur le développement des régions », a conclu le député de Beauce-Sud.

