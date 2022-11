Pont couvert Perrault: réouverture possible en décembre

Le chantier de réfection étant à ses derniers balbutiements, le pont couvert Perreault, de Notre-Dame-des-Pins, pourrait rouvrir dès le mois prochain.

C'est du moins ce qu'a indiqué le chargé de projet de Cité Construction TM, Jérôme Matte, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« Nous sommes dans la finition intérieure, notamment la surface de roulement. Après ça, nous aurons fini, sauf l'asphaltage des deux approches qui ne pourra se faire que le printemps prochain. Mais pour le reste, le pont sera prêt. Il pourra être traversé dès décembre », a-t-il signalé.

C'est toutefois le ministère des Transports du Québec qui donnera l'autorisation officielle de rouvrir cette infrastructure patrimoniale presque centenaire, lui qui en avait interdit l'accès depuis février 2018, en raison de la rupture de pièces de bois (cordes intérieures et diagonales) et de la pourriture de certaines poutres. Les travaux ont justement permis de réparer le tout.

Rappelons que l'ouvrage est fermé à la circulation automobile depuis 1969 et qu'il accueille maintenant seulement les piétons et les cyclistes en été, et les motoneiges en hiver (Sentier 55 de la FCMQ).

Jérôme Matte signale que la quinzaine d'ouvriers qui se sont affairés depuis mai à remplacer et à réparer ces éléments structuraux, afin de permettre la pleine capacité des membrures pour que le pont retrouve sa capacité portante d’antan, ont développé une expertise nouvelle et particulière pour ce type de construction. Par ailleurs, la réfection aura demandé quatre semaines de plus que prévu à l'échéancier alors que le tout devait être complété en octobre.

Cette mise à niveau du pont, qui appartient à la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, aura demandé des déboursés de 4,4 M $, dont 3,2 M $ pour le contrat accordé à Cité Construction.