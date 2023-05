Saint-Victor: un surplus budgétaire à traiter avec prudence

C'est par voix d'un communiqué que la municipalité de Saint-Victor a rapporté un suivi à son dépôt des états financiers 2022. Sur un revenu totalisant 4 715 124 $, les dépenses laissent paraitre un surplus d'un montant de 270 927$.

Dans le contexte d'une telle municipalité, un surplus de la sorte peut être rassurant et bénéfique, surtout qu'il peut être rare de voir une administration en arriver là. Cela dit, l'usage de ce montant se doit d'être fait avec prudence, comme le maire Jonathan V. Bolduc l'a soulevé.

« Globalement, la situation de la Municipalité est bonne. Cependant, le surplus plus modeste obtenu en 2022 reflète bien l’impact de la hausse généralisée des coûts, qu’il s’agisse du carburant, des salaires et des intrants, confronté au gel de plusieurs taxes, dont la foncière et certaines autres, qui s’est poursuivi en 2022. On ne doit pas s’alarmer, mais la période à venir sera moins facile. D’importants investissements seront aussi nécessaires sur notre réseau d’aqueduc et égouts, pour lesquels on ira d’abord chercher toutes les subventions possibles, et dont notre Fonds de réserve en aqueduc, égout et assainissement sera mis à contribution », a expliqué le maire Bolduc en ajoutant 212 318$ pour les infrastructures en aqueduc, égout et assainissement.

Le conseil municipal de Saint-Victor aura profité de l'argent supplémentaire pour rembourser quelques dettes. En effet, l'administration avait dû contracter un prêt de 188 300 $ en 2012 et le remboursement a officiellement été procédé.

En explication à cette initiative, M. Bolduc a parlé des taux d'intérêt qui tourneraient éventuellement vers une hausse considérable. Il était donc pour lui important de profiter du surplus budgétaire pour régler cette dette. « Le taux aurait passé de 3,2% à environ le double - le fait d’avoir des réserves nous permet d’éviter de devoir payer beaucoup plus cher en intérêts. »

Comme l'a souligné le maire, le contexte inflationniste au pays force les administrations publiques à se montrer prudentes lorsque des surplus budgétaires se présentent. En date de mars 2023, l'Indice des prix à la consommation était fixé à 4,3% au Canada.