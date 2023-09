Les funérailles d'Adrien Ouellette célébrées le 18 septembre

Les funérailles de l'homme politique Adrien Ouellette seront célébrées le lundi 18 septembre en l'église de Saint-Joseph-de-Beauce.

Il a notamment été maire de cette municipalité de 1968 à 1976, avant de devenir député de Beauce-Nord à l'Assemblée nationale jusqu'en 1985.

« Au nom du conseil municipal, du personnel de la Ville, des Joselois et Joseloises, nous offrons à toute sa famille nos plus sincères condoléances et saluons tous ses accomplissements pour le bien-être de notre milieu. En guise de reconnaissance envers M. Ouellette, le drapeau de la Ville sera mis en berne jusqu'au jour de ses funérailles », a fait savoir par voie de communiqué de presse l'actuel maire de la ville, Serge Vachon.

À Saint-Joseph-de-Beauce, on se rappelle notamment de M. Ouellette comme l’un des investigateurs de la grande corvée qui a suivi l’incendie de l'usine Glendale le 8 septembre 1972, reconnue comme la plus importante corvée de reconstruction en milieu industriel.

Durant ses mandats comme député, il a occupé le poste d’adjoint parlementaire du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, ainsi du ministre des Transports. Il a également été ministre de l’Environnement pendant une période de trois ans.

La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph le dimanche 17 septembre et le lundi 18 septembre, jour des funérailles qui débuteront à 11 h.