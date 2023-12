La Ville de Saint-Georges dépose officiellement son projet de stade de soccer intérieur

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce mercredi 6 décembre, le dépôt d'une demande d'aide financière de 20 M$ au gouvernement du Québec, concernant son projet de stade de soccer intérieur.

Cette aide permettrait à la ville de participer à hauteur de 11,6 M$, en plus des 7,5 M$ du milieu et des partenaires, sur une somme totale de plus de 39 M$.

Alors que le projet n'avait finalement pas pu voir le jour en 2019, la Ville de Saint-Georges a repensé ce dernier afin d'en réduire les coûts. « Nous avons enlevé la possibilité d'avoir un mur d'escalade. Nous avons aussi supprimé la restauration, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes. La structure de bois a été réduite, tout en gardant de bonnes dimensions pour la surface de jeux afin de pouvoir accueillir des compétitions provinciales, mais aussi les Jeux du Québec », a informé Karine Veilleux, directrice générale adjointe et trésorière.

Dans ce nouveau projet, la surface de jeu respectera les normes en matière de dimension pour la pratique du soccer à 11, mais pourra aussi être divisée, afin d'accueillir trois terrains de soccer à 7. À cela s'ajouteront des vestiaires, des gradins, des toilettes, un local de premiers soins, des locaux administratifs, des salles de formations et une aire de repos.

« C'est un projet d'envergure, qu'on travaille depuis une bonne dizaine d'années et qu'on a eu sous plusieurs formes. Mais là, on propose un projet plus épuré, car on est allé à l'essentiel. Un projet régional et un projet qui touche plusieurs sports, comme le football, le baseball ou encore le rugby », a expliqué Manon Bougie, conseillère du district numéro 5 et mairesse suppléante.

Un projet qui touchera près de 10 000 jeunes

Afin de donner une crédibilité supplémentaire à ce projet, ce sont près de 10 000 jeunes qui pourraient profiter de cette nouvelle infrastructure sur le secteur de la Beauce-Etchemin. L'Ascalon, par exemple, compte actuellement 1 035 joueurs de soccer mineur et près de 300 adultes. Deux mille autres jeunes pourront venir du territoire de la Beauce et des Etchemins.

Évidemment, cela offrira aussi au milieu scolaire. Les élèves du sport-étude de la Polyvalente de Saint-Georges, l'école des Deux-Rives et l'école Jésus-Marie pourront profiter de ce stade. Au-delà du soccer, les sports tels que le baseball, le rugby, le football ou encore l'ultimate frisbee auront aussi une nouvelle surface de pratique.

Par ailleurs, le futur stade sera construit en face des actuels terrains synthétiques, à l'arrière du Cégep Beauce-Appalaches et proche du CIMIC et de la Polyvalente de Saint-Georges.

Favoriser l'attractivité de la Beauce

De plus, cette infrastructure pourra être un vecteur important de l'attractivité du territoire. Elle permettra d'accueillir de nombreuses compétitions sportives ou divers événements. Les stades de soccer intérieur les plus proches étant à Lévis ou Québec, il semblait important pour la Beauce et plus généralement le sud de Chaudière-Appalaches d'avoir son propre projet.

Désormais déposée, la demande d'aide sera analysée et une réponse pourra être rendue d'ici le mois de juin 2024. À noter aussi que le Cégep Beauce-Appalaches a également déposé son projet de gymnase dans le cadre du même programme. Les deux acteurs ont néanmoins respectivement appuyé leurs demandes.