Grève à Saint-Georges: «Le dialogue doit reprendre», dit Samuel Poulin

Alors que le conflit de travail entre la Ville de Saint-Georges et ses employés au service des loisirs s'éternise, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, demande aux partis de reprendre les négociations.

Pour rappel, la grève générale illimitée a été lancée le 2 mars et les négociations sont à l'arrêt depuis le mois de juin.

« Bien que le tout relève à 100% du conseil municipal, je souhaite fermement un retour rapide à la table de négociation. Tel que je l'avais déjà indiqué en juin dernier, les médiateurs du gouvernement du Québec demeurent disponibles sur une période de 24 heures par jour, et ce 7 jours par semaine pour faciliter un règlement. Cependant, il faut absolument être à la même table, a souligné le député. Alors que lundi se tient une marche citoyenne, je ressens aussi l'impact important sur les jeunes et les citoyens de tous les âges de ce conflit municipal qui perdure depuis maintenant plusieurs mois. »

Il fait ici référence au rassemblement lancé par Émile Soulières, jeune nageur du Club de Natation Régional de Beauce, qui aura lieu ce lundi soir. Le rendez-vous est fixé à 18 h au Complexe Multisports, puis le cortège se rendra à l’hôtel de ville pour la séance du conseil municipal prévue à 19 h 30.

« L'accès universel à notre nouveau Complexe multisport, financé et réalisé par notre gouvernement, me préoccupe particulièrement. Comme député de Beauce-Sud, je crois sincèrement que tous les intervenants doivent retourner à la table de négociation afin de trouver un terrain d'entente, et ce, comme dans le passé, et comme ailleurs dans les autres villes au Québec. Le dialogue doit reprendre », a conclu Samuel Poulin.